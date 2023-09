Μουντομπάσκετ: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Γερμανία – Κέρδισε τη Σερβία με 77-83

Η… ονειρική πορεία της Εθνικής Γερμανίας στο Μουντομπάσκετ 2023, ολοκληρώθηκε με τον πλέον θριαμβευτικό τρόπο, καθώς τα «πάντσερ» κατέκτησαν στη Manila Mall Of Asia Arena το πρώτο χρυσό της Ιστορίας τους στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ επικράτησε με 83-77 της Σερβίας στον σπουδαίο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, περιορίζοντας τους «πλάβι» στο δεύτερο τους αργυρό, μετά το 2014.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 47-47, 69-57, 83-77

