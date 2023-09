Μουντομπάσκετ: Χάλκινο μετάλλιο ο Καναδάς – Κέρδισε τις ΗΠΑ και έγραψε ιστορία

Η εθνική ομάδα μπάσκετ του Καναδά, κατέκτησε -για πρώτη φορά στην Ιστορία της- το χάλκινο μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ, που διεξάγεται στις Φιλιππίνες. Μετά από ένα συναρπαστικό ματς, με πλούσιο θέαμα και πολλές ανατροπές στο σκορ, οι Καναδοί, επικράτησαν στον «μικρό τελικό» των ΗΠΑ με 127-118, καθώς στην κανονική διάρκεια του αγώνα οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 111-111.

Κορυφαίος των νικητών, αλλά και της αναμέτρησης στον «τελικό της παρηγοριάς» ήταν ο Ντίλον Μπρουκς, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 39 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και πέντε ασίστ.

Απελευθερωμένοι από το άγχος της κορυφής, οι παίκτες των δύο ομάδων έπαιξαν ελεύθερο μπάσκετ, χωρίς σκοπιμότητα, με αποτέλεσμα οι χιλιάδες θεατές και τα εκατομμύρια τηλεθεατών, να παρακολουθήσουν ένα συναρπαστικό ματς, με πλούσιο θέαμα και πολλές ανατροπές στο σκορ.

Οι Καναδοί μπήκαν πιο αποφασισμένοι στο γήπεδο και πήραν γρήγορα το προβάδισμα στο σκορ, όμως οι Αμερικανοί αντέδρασαν και πλησίασαν σε «απόσταση αναπνοής». Το «σκηνικό» αυτό, επαναλήφθηκε αρκετές φορές, με την μόνη διαφορά ότι η Team USA, δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα.

Εξαιρετική απόδοση για τον Καναδά, είχαν -εκτός του Μπρουκς-, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 31 πόντους και ο Αρ Τζέι Μπάρετ με 23 πόντους. Από τους Αμερικανούς, ξεχώρισαν οι Εντουαρντς (24π.), Ριβς (23π.) και Μπρίτζες (19π.), εκ των οποίων τέσσερις (!) στην τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας. Ο Αμερικανός κέρδισε φάουλ, ευστόχησε στην πρώτη βολή και αστόχησε στην δεύτερη, λαμβάνοντας την σχετική… πρωτοβουλία, αφού δεν μπορούσε να συνεννοηθεί με τον προπονητή του για το τι πρέπει να κάνει. Ακολούθως ο Μπρίτζες πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και αφού βγήκε έξω από την γραμμή των 6.75 μέτρων ευστόχησε σε τρίποντο, ισοφαρίζοντας σε 111-111 και στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Εκεί, οι Καναδοί αποδείχθηκαν πιο εύστοχοι, που ψύχραιμοι και με πιο καθαρό μυαλό, με αποτέλεσμα να «κτίσουν» σημαντική διαφορά την οποία και διατήρησαν, φθάνοντας σε μία ιστορική νίκη.

Διαιτητές: Κόντε, Ανάγια, Κάτο

Τα 10λεπτά: 25-34, 56-58, 82-91, 111-111 (κ.α.), 118-127

ΗΠΑ (Κερ): Μπρίτζες 19, Μπράνσον 13, Εντουαρντς 24, Χαλιμπάρτον 6, Χαρτ 10, Τζόνσον 3, Κέσλερ 6, Πόρτις 14, Ριβς 23.

ΚΑΝΑΔΑΣ (Φερνάντεθ): Αλεξάντερ-Γουόκερ 5, Μπάρετ 23, Μπρουκς 39, Ντορτ 11, Ιντι, Ετζιμ 3, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 31, Ολίνικ 11, Πάουελ 4

Celebrations take over for Canada 🥳 #FIBAWC x #WinForCanada 🇨🇦 pic.twitter.com/G1prqf8hSa

📺 Canada turn back USA in an incredible showdown for bronze to take home a World Cup medal for the first time in history!#FIBAWC x #WinForCanada 🇨🇦 pic.twitter.com/K8J5fnz6Q1

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023