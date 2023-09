Λιβύη: Φόβοι για περισσότερους από 5.000 νεκρούς από τις πλημμύρες – Ξεπέρασαν τους 10.000 οι αγνοούμενοι

Δραματικά αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την Λιβύη, με τις απώλειες των ανθρώπινων ζωών να ξεπερνούν τις 5.300.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στην πόλη Ντέρνα της ανατολικής Λιβύης ανέρχεται τουλάχιστον σε 5.300.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών, της κυβέρνησης που διορίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην Ανατολική Λιβύη, ανέφερε ότι χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Οι τοπικές ομάδες διάσωσης συνεχίζουν την έρευνα για αγνοούμενους», είπε ο Μοχάμεντ Αμπολμόσα, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου, και κάλεσε σε «διεθνή παρέμβαση για βοήθεια στις προσπάθειες διάσωσης».

Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εταιρειών Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στη Λιβύη Τάμερ Ραμαντάν έδωσε στην δημοσιότητα τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων, που ξεπερνά τους 10.000, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στη Γενεύη της Ελβετίας σημειώνοντας ότι «ο αριθμός των νεκρών είναι τεράστιος».

Ακολουθούν σκληρές εικόνες

The streets are filled with corpses. 💔🇱🇾 Exclusive footage shows the overcrowded hospital sidewalks in the Libyan city of Derna with the bodies of flood victims that have struck the country.#Libya #إعصار_دانيال #انقذوا_الشرق_الليبي #ليبيا pic.twitter.com/GTGULYckDr — Algeria Mix II (@AlgMiix) September 12, 2023

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες επιζώντων

Επιζώντες από τις πλημμύρες στη Λιβύη περιέγραψαν ότι άκουσαν μια έκρηξη όταν έσπασε το ένα από τα δύο φράγματα στην Ντέρνα και ένα τσουνάμι έπνιξε την πόλη, με το νερό να ανεβαίνει μέχρι και τον τρίτο όροφο των κτιρίων. Κάποιοι σώθηκαν πηδώντας από ταράτσα σε ταράτσα, άλλοι έμειναν επί ώρες μέσα στα πλημμυρισμένα διαμερίσματά τους, με το νερό να φτάνει σχεδόν στο ταβάνι.

Στην είσοδο της Ντέρνα, μιας πόλης 100.000 κατοίκων στην ανατολική Λιβύη, μια ομάδα διασωθέντων αναζητούσαν καταφύγιο σήμερα, καθώς τα σπίτια τους καταστράφηκαν. Πολλοί φορούσαν πιτζάμες και παντόφλες, αφού δεν πρόλαβαν να αλλάξουν ρούχα: έφυγαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν για να σωθούν.

Our hearts go out to #Libya 🇱🇾🇵🇸 Pray for Libyan people 🙏 pic.twitter.com/KjDjh7zrVp — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) September 12, 2023

Ο Ράτζα Σάσι, 39 ετών, έφυγε μαζί με τη σύζυγό του και την κόρη τους όταν το νερό έφτασε στον επάνω όροφο του σπιτιού τους. Όλα τα άλλα μέλη της οικογένειας χάθηκαν.

«Αρχικά νομίζαμε ότι ήταν μονάχα έντονη βροχή αλλά τα μεσάνυχτα ακούσαμε μια τεράστια έκρηξη. Ήταν το φράγμα που έσπασε», είπε, περιγράφοντας ότι οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης ήταν σπαρμένοι με νεκρούς.

Η σύζυγός του, η 31χρονη Νουρίγια αλ Χασάντι, που κρατούσε σφιχτά τη μικρή κόρη τους κατά τη διαφυγή τους, χαρακτήρισε «θαύμα» το γεγονός ότι σώθηκαν.

🚨ALERT – After devastating flooding in Libya over 2000+ people reported DEAD and over 10, 000+ reported to be missing due to two dams collapsing from the Storm Daniel 💔🙏#Libya #Flood #Derna #StormDaniel#Emergency #Fema #Africa pic.twitter.com/YAgoVHhnLw — T R U T H P O L E (@Truthpole) September 12, 2023

Η Σαφία Μουστάφα, 41 ετών, μητέρα δύο αγοριών, είπε ότι πρόλαβαν να φύγουν από το σπίτι προτού να καταρρεύσει το κτίριο. Ανέβηκαν στην ταράτσα και γλίτωσαν πηδώντας στις ταράτσες γειτονικών κτιρίων. Ο γιος της, ο Ομπάι, 10 ετών, είπε ότι προσευχόταν στον Θεό να τους σώσει.

Η Σαλίχα Άμπου Μπαρκ, μια 46χρονη δικηγόρος, είπε ότι η ίδια και οι δύο αδελφές της σώθηκαν αλλά η μητέρα τους σκοτώθηκε. Το νερό κατέκλυσε το κτίριο όπου έμεναν, φτάνοντας μέχρι και τον τρίτο όροφο. Το διαμέρισμα γέμισε με νερό μέχρι το ταβάνι και επί τρεις ώρες εκείνη κρατιόταν από ένα έπιπλο, προσπαθώντας να παραμείνει στην επιφάνεια. «Ξέρω κολύμπι αλλά όταν προσπάθησα να σώσω την οικογένειά μου δεν μπορούσα να κάνω τίποτα», εξήγησε. Το νερό κάποια στιγμή υποχώρησε και κατάφεραν να φύγουν, λίγο προτού να καταρρεύσει το κτίριο, μέσα στο οποίο βρισκόταν ακόμη η μητέρα τους.