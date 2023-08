Παρί Σεν Ζερμέν: Επέστρεψε στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας ο Κιλιάν Μπαπέ

Ο Κιλιάν Μπαπέ επέστρεψε στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας της Παρί Σεν Ζερμέν υπό τον Λουίς Ενρίκε. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα της γαλλικής εφημερίδας «L’ Equipe», πρόκειται για σημάδι ότι οι συζητήσεις μεταξύ της Παρί και του Γάλλου διεθνή επιθετικού, προχωρούν.

Ο Μπαπέ είχε μείνει εκτός δράσης από τότε που αρνήθηκε να ενεργοποιήσει την οψιόν του για ένα επιπλέον έτος συμβολαίου. Οι συζητήσεις που επαναλήφθηκαν μεταξύ του συλλόγου και των ανθρώπων του Μπαπέ κρίθηκαν θετικές και εποικοδομητικές.

Έτσι επιστρέφει στην ομάδα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι από τον Ισπανό προπονητή, κάτι που έως τώρα έγινε μόνο μία φορά, σε φιλικό αγώνα, κόντρα στη Χάβρη (2-0), εναντίον της οποίας είχε σκοράρει και αυτός.

Ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νσέρ Αλ Κελαϊφί, θα μεταβεί σήμερα στο προπονητικό κέντρο ου συλλόγου, όπου θα συναντήσει ξανά τον Μπαπέ και να συζητήσει μαζί του.

«Μετά από πολύ εποικοδομητικές και θετικές συζητήσεις μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και του Κιλιάν Μπαπέ πριν από τον αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν-Λοριάν, ο παίκτης επανήλθε στην πρώτη προπονητική ομάδα σήμερα το πρωί», ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική ομάδα.

Ο Μπαπέ είχε αποκλειστεί από τη χθεσινή πρεμιέρα της Παρί Σεν Ζερμέν στη Ligue 1, κόντρα στη Λοριάν (0-0). Εμφανίστηκε όμως στις εξέδρες του «Parc des Princes», χαμογελαστός και χαλαρός, καθισμένος δίπλα στον Γάλλο διεθνή επιθετικό Ουσμάν Νεμπελέ-νέο μεταγραφικό απόκτημα των Παριζιάνων- με τον οποίο στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής το 2018 με τους «Μπλε».

