GBL: Προπονητής της χρονιάς για 5η φορά ο Μπαρτζώκας – Πρώτη ως coach του Ολυμπιακού

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O Γιώργος Μπαρτζώκας αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος coach της σεζόν στη GBL, για πέμπτη φορά στην καριέρα του.

Η διάκριση αυτή έρχεται ως το ιδανικό επιστέγασμα μιας μυθικής χρονιάς, κατά την οποία οδήγησε τον Ολυμπιακό στην απόλυτη κυριαρχία, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της EuroLeague, του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και του Super Cup.

Ο 61χρονος τεχνικός έλαβε τις περισσότερες ψήφους από το φίλαθλο κοινό και τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, κατακτώντας ακόμη μία σημαντική ατομική διάκριση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Για πέμπτη φορά στην καριέρα του ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναδεικνύεται Κόουτς της Χρονιάς!

Ο 61χρονος κόουτς που οδήγησε τον Ολυμπιακό την σεζόν 2025-26 στην κατάκτηση του Super Cup, της Stoiximan GBL και της Euroleague αναδεικνύεται Καλύτερος Προπονητής μετά τις σεζόν 2006-7, όταν ήταν στο «τιμόνι» της Ολύμπιας Λάρισας στην «παρθενική» του χρονιά ως χεντ κόουτς στο Πρωτάθλημα, 2009-10, που ήταν προπονητής του Αμαρουσίου, 2011-12, σεζόν στην οποία καθοδήγησε τον Πανιώνιο και την περίοδο 2022-23, που ψηφίστηκε Προπονητής της Χρονιάς για πρώτη φορά ως κόουτς των “ερυθρόλευκων”.

Την αγωνιστική χρονιά 2024-25 Προπονητής της Χρονιάς είχε αναδειχθεί ο Μάσιμο Καντσελιέρι του ΠΑΟΚ.

Ο Μπαρτζώκας επικράτησε με 39% (790 ψήφοι) στην ψηφοφορία του φίλαθλου κοινού έναντι 32,02% (649) του Παντελή Μπούτσκου του ΠΑΟΚ.

Στην ψηφοφορία των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. ο κόουτς του Ολυμπιακού συγκέντρωσε το 56,10% των προτιμήσεων (23) έναντι 19,51% (8) του Βασίλη Ξανθόπουλου του Περιστερίου Betsson.

Ο Μπαρτζώκας ήταν δεύτερος στην ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων της Stoiximan GBL με 36,36% (8 προτιμήσεις), ενώ πρώτος ήταν ο Ξανθόπουλος με 40,91% (9 ψήφοι).

“Είναι μια διάκριση που με τιμά ιδιαίτερα, γιατί έρχεται μετά από μια σεζόν στην οποία χρειάστηκε να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας”, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού για την διάκριση του.

“Πιστεύω ότι η επιτυχία δεν είναι αποτέλεσμα συγκυριών“, επισήμανε ο Μπαρτζώκας και εξήγησε: “Είναι αποτέλεσμα συνέπειας, καθημερινής δουλειάς, υψηλών απαιτήσεων και της επιμονής να υπηρετείς το παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου όλα αυτά τα χρόνια και χαίρομαι που εξακολουθεί να δικαιώνεται. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι με ψήφισαν για αυτή την τιμητική διάκριση”».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ