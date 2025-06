Formula 1: «Πάρτι» για Πιάστρι και McLaren στην Ισπανία

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος της Formula 1, Όσκαρ Πιάστρι, κατέκτησε την πρώτη θέση στο Gran Prix Ισπανίας από την pole position, σε έναν θρίαμβο για την McLaren που σημείωσε το ένα-δύο στην Κυριακή, επεκτείνοντας τη διαφορά του στους 10 πόντους από τον συμπαίκτη του, Λάντο Νόρις, στη μάχη για τον τίτλο.

Η νίκη αυτή ήταν η πέμπτη για τον Αυστραλό σε εννέα αγώνες της σεζόν και η έβδομη για την ομάδα της McLaren.

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari συμπλήρωσε το βάθρο στην τρίτη θέση.

He secures the victory in dominant fashion! 💪 #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/ghuaB76CmD

Η βαθμολογούμενη δεκάδα για το γκραν πρι του Μονακό και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών:

After all that drama… let’s take a look at our top 🔟 in Spain! 🇪🇸⬇️#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/Ces37N1VtF

— Formula 1 (@F1) June 1, 2025