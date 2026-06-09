Αταμάν προς οπαδούς του Ολυμπιακού: «Η ομάδα σας δεν παρέταξε ούτε έναν πραγματικό Έλληνα παίκτη – Βρίζατε τη χώρα μου»

Νέο «λάδι στη φωτιά» της σειράς των τελικών της Greek Basketball League (GBL) έβαλε ο Εργκίν Αταμάν.

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του τρίτου τελικού (Game 3) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο προπονητής του Παναθηναϊκού προχώρησε σε μια ιδιαιτέρως αιχμηρή τοποθέτηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Στο μακροσκελές μήνυμά του, ο Τούρκος coach αναφέρθηκε στη συμπεριφορά των οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, προχώρησαν σε εθνικά υβριστικά συνθήματα εναντίον του.

Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για τη σύνθεση των «ερυθρολεύκων», ενώ έστειλε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα συσπείρωσης προς τους φιλάθλους της δικής του ομάδας.

Το μήνυμα του Εργκίν Αταμάν

«Οπαδοί του Ολυμπιακού,

Χθες, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, για άλλη μία φορά φωνάζατε υβριστικά συνθήματα εναντίον της πατρίδας μου, της Τουρκίας. Θέλω να γνωρίζετε ότι είμαι περήφανος που είμαι Τούρκος. Θέλω επίσης να γνωρίζετε ότι τρέφω μεγάλη αγάπη και βαθύ σεβασμό για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, τον οποίο θεωρώ αδελφό λαό.

Είναι φυσικά δικαίωμά σας να έρχεστε στους αγώνες κρατώντας σημαίες και το σέβομαι απόλυτα. Όμως επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ένα γεγονός: χθες, στον τρίτο τελικό του Ελληνικού Πρωταθλήματος, η ομάδα σας δεν κατάφερε να παρατάξει ούτε έναν πραγματικό διεθνή παίκτη της Εθνικής Ελλάδας.

Είμαι περήφανος για τη μαχητικότητα που δείχνει η ομάδα μου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και θα ήθελα να υπογραμμίσω για ακόμη μία φορά τη συμβολή των τεσσάρων διεθνών παικτών της Εθνικής Ελλάδας που εκπροσώπησαν την ομάδα μας στο παρκέ χθες και συνεχίζουν να προσφέρουν στο ελληνικό μπάσκετ

Παθιασμένοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού,

Παρά όλα όσα συνέβησαν και επισκίασαν το ίδιο το μπάσκετ, δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε. Θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε το πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία κατοχή και το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Και όταν όλο θα έχουν κριθεί, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα πανηγυρίζουμε τη νίκη μέσα στο γήπεδο».

«Ψεύτικοι παίχτες»

Υπενθυμίζεται πως πέρυσι, μετά από το τέλος του Game 4 των Τελικών της GBL, ο Αταμάν, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, είχε σχολιάσει -μεταξύ άλλων- το roster της ομάδας του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, είχε αναφερθεί στους Τόμας Ουόκαπ, Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ, κάνοντας λόγο για «ψεύτικους» Έλληνες παίκτες.

«Αγαπώ την Ελλάδα. Είδα ότι πολλοί άνθρωποι ήρθαν σήμερα με ελληνικές σημαίες. Πείτε μου ένα πράγμα, δείχνουν την ελληνική σημαία, πόσοι Έλληνες παίζουν στον Ολυμπιακό; Μόνο ένας Έλληνας. Οι άλλοι είναι ψεύτικοι παίκτες. Ο Γουόκαπ, ο Βεζένκοβ που παίζει στην εθνική Βουλγαρίας, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο Ντόρσεϊ, μόνο ένας Έλληνας. Στον Παναθηναϊκό έχουμε μόνο Έλληνες παίκτες. Τον Σλούκα, τον Μήτογλου, τον Παπαπέτρου, τον Καλαϊτζάκη, τον Σαμοντούροβ, έναν νεαρό παίκτη. Και ΄σημερα ήρθαν με την ελληνική σημαία, για να πειράξουν εμένα που είμαι Τούρκος. Εντάξει», είχε δηλώσει.