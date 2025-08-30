Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 76χρονης κολυμβήτριας στην Αγία Τριάδα

Άκαρπες παραμένουν έως τώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό της 76χρονης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν χθες (29/08) στην παραλία της Αγίας Τριάδας, στην Θεσσαλονίκη.

Το Λιμενικό ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ και στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, καθώς και παραπλέον πλοίο και αλιευτικό σκάφος.

Κατόπιν αιτήματος του Λιμενικού κινητοποιήθηκε και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης που συνδράμει στις έρευνες με τετραμελές πλήρωμα εθελοντών και το διασωστικό σκάφος «Όντιν».

Η γυναίκα είναι 76 ετών και υπήκοος Σερβίας, ενώ το τελευταίο στίγμα της φέρεται να ήταν στην περιοχή ΠΙΚΠΑ. Η ίδια είχε πάει για κολύμβηση στην περιοχή με την παρέα της.