Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα για τον Άγνωστο Στρατιώτη – ΦΩΤΟ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Σύνταγμα, με αφορμή την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών ανταποκρίθηκαν στα καλέσματα ομάδων, οργανώσεων και πολιτικών κομμάτων και συγκεντρώθηκαν μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη προκειμένου να εκφράσουν την διαμαρτυρία τους, ενώ σε μία συμβολική κίνηση άναψαν κεριά στη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, τα οποία τοποθέτησαν δίπλα στα ονόματά τους.

Υπενθυμίζεται ότι κάλεσμα για συγκέντρωση σήμερα στο Σύνταγμα έχει απευθύνει η ομάδα «Μέχρι Τέλους», αλλά και η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι. Στη συγκέντρωση καλούν, επίσης, με ανακοινώσεις τους ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και το ΜέΡΑ25.

Δείτε εικόνες από την κινητοποίηση:

Τι προβλέπει η τροπολογία

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της τροπολογίας για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών «Σύσταση και Οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας, και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου απαγορεύονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του

η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου

η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης, υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

Στην τροπολογία, προστίθεται ότι όσοι παραβιάζουν την παρ. Ι τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

Οι αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών είναι έντονες. Η Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι, ο Παύλος Ασλανίδης, ο Ηλίας Παπαγγελής και άλλοι γονείς δηλώνουν πως θα συντηρήσουν τα ονόματα των νεκρών παιδιών γραμμένα στην πλατεία με όποιο κόστος.