Σαν σήμερα 29 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία του Πεπτικού Συστήματος.

Παγκόσμια Ημέρα Κυανοκράνων.

Γεγονότα

1453 : Η Κωνσταντινούπολη «πέφτει» στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. «Η Πόλις εάλω» έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου.

1824 : Ισχυρός αιγυπτιακός στόλος, υπό τον Χουσεΐν, έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στον Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νώτα τους υπερασπιστές. Σφαγές, λεηλασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί.

1924 : Ανήμερα της ιστορικής επετείου της Άλωσης της Πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης (ΑΕΚ).

1953 : Εκκίνηση του πρώτου Ράλλυ Ακρόπολις, με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι.

1963 : Ο Γρηγόρης Λαμπράκης πεθαίνει στη Θεσσαλονίκη παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες γιατρών από την Αθήνα αλλά και άλλες χώρες, ενώ ο Γιώργος Σωτηρχόπουλος, σημαντικός μάρτυρας κατηγορίας, ανακαλύπτεται αναίσθητος σε λεωφόρο της Θεσσαλονίκης.

1985 : Ο τραγικός τελικός του «Χέιζελ» των Βρυξελλών. Η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0 και κατακτά το 30ο Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου.

1996 : Εκατοντάδες ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη, ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

2024: Ο Ολυμπιακός γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο στο ποδόσφαιρο, το Conference League, επικρατώντας με 1-0 στην παράταση της Φιορεντίνα.

Γεννήσεις

1917 : Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, , 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ. (Θαν. 22/11/1963).

1922 : Ιάννης Ξενάκης, Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής. (Θαν. 4/2/2001).

1922 : Κρίστοφερ Λι, Βρετανός ηθοποιός.

1935: Κώστας Καζάκος, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός (ΚΚΕ). (Θαν. 13/9/2022).

Θάνατοι