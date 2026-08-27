Σαν σήμερα 27 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Γεγονότα

479 π.Χ.: Η Μάχη των Πλαταιών. Οι Έλληνες, με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία, νικούν σε αποφασιστική μάχη τον περσικό στρατό του Μαρδόνιου.

Η Μάχη των Πλαταιών. Οι Έλληνες, με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία, νικούν σε αποφασιστική μάχη τον περσικό στρατό του Μαρδόνιου. 1813: Ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων, που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί χέρι του.

Ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων, που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί χέρι του. 1829: Οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για επτά ναυτικούς, που έχουν καταδικασθεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανόλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Στρομπόλης.

Οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για επτά ναυτικούς, που έχουν καταδικασθεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανόλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Στρομπόλης. 1922: Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 π.μ. εμπροσθοφυλακή του τουρκικού ιππικού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδυνές ώρες φτάνει και μία μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιασθέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί έως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερειπίων.

Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 π.μ. εμπροσθοφυλακή του τουρκικού ιππικού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδυνές ώρες φτάνει και μία μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιασθέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί έως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερειπίων. 1923: Αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων – Κακκαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι πέντε Ιταλοί, μέλη της επιτροπής για την οριστική χάραξη της ελληνοαλβανικής μεθορίου, μετά την παραχώρηση της Βορείου Ηπείρου στην Αλβανία το 1921, ανάμεσά τους ο στρατηγός Τελίνι. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόβαση στην Κέρκυρα.

Αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων – Κακκαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι πέντε Ιταλοί, μέλη της επιτροπής για την οριστική χάραξη της ελληνοαλβανικής μεθορίου, μετά την παραχώρηση της Βορείου Ηπείρου στην Αλβανία το 1921, ανάμεσά τους ο στρατηγός Τελίνι. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόβαση στην Κέρκυρα. 1942: Η όπερα «Τόσκα» του Τζιάκομο Πουτσίνι κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Παρκ της Πλατείας Κλαυθμώνος, με τη 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου (μετέπειτα Μαρία Κάλλας) στον κεντρικό ρόλο, υπό τη μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλειάδη.

Γεννήσεις

1909: Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. (Θαν. 6/8/1970)

Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. (Θαν. 6/8/1970) 1909: Λέστερ Γιανγκ, Αμερικανός σαξοφωνίστας, κορυφαία προσωπικότητα στο χώρο της τζαζ. (Θαν. 15/3/1959)

Λέστερ Γιανγκ, Αμερικανός σαξοφωνίστας, κορυφαία προσωπικότητα στο χώρο της τζαζ. (Θαν. 15/3/1959) 1905: Άρης Βελουχιώτης, Έλληνας αντιστασιακός.

Άρης Βελουχιώτης, Έλληνας αντιστασιακός. 1941: Σεζάρια Έβορα, τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου. (Θαν. 17/12/2011)

Σεζάρια Έβορα, τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου. (Θαν. 17/12/2011) 1957: Αιμίλιος Λιάτσος, Έλληνας δημοσιογράφος.

Αιμίλιος Λιάτσος, Έλληνας δημοσιογράφος. 1965: Άγγελος Ποστέκογλου, Αυστραλός προπονητής και πρώην ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι