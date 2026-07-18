Σαν σήμερα 18 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

588 π.Χ.: Ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ, ύστερα από πολιορκία δύο ετών, καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ και την καταστρέφει.
64: Μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα δύο τρίτα της πόλης. Ο εμπρηστής αυτοκράτορας Νέρων, μπροστά στη γενική κατακραυγή, διαδίδει ότι υπαίτιοι είναι οι χριστιανοί και ξεκινά τους διωγμούς εναντίον τους.
1870: Η Α’ Βατικάνεια Σύνοδος υιοθετεί το δόγμα του Παπικού Αλάθητου.
1955: Το νεορεαλιστικό δράμα του Νίκου Κούνδουρου «Μαγική Πόλη» κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους. Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Φούντας, Θανάσης Βέγγος, Μάνος Κατράκης, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, Μίμης Φωτόπουλος και Στέφανος Στρατηγός. Τη μουσική υπογράφει ο Μάνος Χατζιδάκις.
1991: Την Ελλάδα επισκέπτεται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους, ο πατέρας. Από το βήμα της Βουλής διακηρύσσει την πεποίθησή του ότι σύντομα το Κυπριακό θα οδηγηθεί σε αποδεκτή απ’ όλες τις πλευρές βιώσιμη λύση.
2002: Ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Φώτης Νασιάκος ανακοινώνει και επισήμως ότι οι Αρχές προχώρησαν, ουσιαστικά, στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», ενώ αποδίδει στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων.
Γεννήσεις
1918: Νέλσον Μαντέλα, ηγέτης του αγώνα εναντίον των φυλετικών διακρίσεων στη Νότια Αφρική και πρώτος πρόεδρος της χώρας μετά την κατάργηση του Απαρτχάιντ. (Θαν. 5/12/2013)
1929: Φράνκα Ράμε, Ιταλίδα ηθοποιός του θεάτρου, συγγραφέας και πολιτική ακτιβίστρια στο χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Υπήρξε σύζυγος του νομπελίστα συγγραφέα Ντάριο Φο, με τον οποίο μοιράστηκε τα θεατρικά του οράματα. (Θαν. 29/5/2013)
1950: Ρίτσαρντ Μπράνσον, Βρετανός επιχειρηματίας, δημιουργός της «αυτοκρατορίας» Virgin.
1967: Βιν Ντίζελ, Αμερικανός ηθοποιός
1992: Θανάσης Αντετοκούνμπο, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
1817: Τζέιν Όστεν, Αγγλίδα συγγραφέας. («Λογική κι Ευαισθησία», «Περηφάνια και Προκατάληψη») (Γεν. 16/12/1775)
1907: Εκτόρ Μαλό, Γάλλος συγγραφέας
1918: Τζορτζ Ντιλμπόι, Ελληνοαμερικανός στρατιώτης, που πολέμησε στα μέτωπα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη (Γεώργιος Διλβόης το ελληνικό του όνομα). Υπήρξε ο πρώτος ελληνοαμερικανός, που έπεσε στο πεδίο της μάχης κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου. (Γεν. 5/2/1896)