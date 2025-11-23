Ρόδος: Πυροβόλησαν και σκότωσαν γερακίνα με κυνηγετικό όπλο

Με τραύματα από πυρά κυνηγετικού όπλου εντοπίστηκε μία ενήλικη γερακίνα στην ευρύτερη περιοχή της Κρητινίας, στη Ρόδο, θύμα ασυνείδητου που πάτησε την σκανδάλη και τελικά την τραυμάτισε θανάσιμα.

Ο κάτοικος που την βρήκε ενημέρωσε άμεσα τον αρμόδιο της διεύθυνσης Δασών στην περιοχή κο Σταμάτη Χουρδάκη, ενώ ενημερώθηκε και ο αντιδήμαρχος Ρόδου κος Μιχάλης Θωμάτος, ο οποίος μετέφερε ο ίδιος το πτηνό σε κτηνιατρείο στην Κρεμαστή, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Όπως φαίνεται και στην ακτινογραφία που έγινε η γερακίνα είχε δεχθεί θανατηφόρα σκάγια από το κυνηγετικό όπλο, με αποτέλεσμα να σπάσουν και τα δύο φτερά, όπως επίσης και τα δύο της πόδια. Παρά την προσπάθεια που έγινε από τον κτηνίατρο, η γερακίνα πέθανε λίγη ώρα αργότερα.

Μιλώντας στη «Ροδιακή» ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Θωμάτος, επισήμανε ότι το γεγονός είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο και ότι οι κάτοικοι του νησιού θα πρέπει να καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά που διαπράττονται από άθλιους, που κρατούν στα χέρια τους κυνηγετικά όπλα. Το αγέρωχο αυτό πτηνό, δεν είναι θηρεύσιμο και άρα όποιος πάτησε την σκανδάλη, θα πρέπει να εντοπιστεί και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, σημείωσε.

Δυστυχώς, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που τα σπάνια και μοναδικά αυτά πουλιά μπαίνουν στο στόχαστρο αγνώστων που έχουν τα χέρια τους κυνηγετικά όπλα, αφού τέτοια απαράδεκτα περιστατικά έχουν καταγραφεί πολλές φορές και στο παρελθόν.