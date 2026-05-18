Παρουσίαση του κοσμήματος «Ηλίανθος» του Οίκου Lalaounis για τα Παιδιά της Ελπίδας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση παρουσίασης του κοσμήματος «Ηλίανθος» από τον οίκο LALAoUNIS, για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στο Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη.

Η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, και η επικεφαλής του ELPIDA Youth κυρία Μαριάννα Λαιμού, μαζί με τις εκπροσώπους του οίκου LALAoUNIS κυρίες Αικατερίνη Λαλαούνη, Λίλα Λαλαούνη, Λάουρα Λαλαούνη και Ιωάννα Λαλαούνη υποδέχτηκαν τις φίλες και υποστηρίκτριες του Σωματείου που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, στηρίζοντας με αγάπη και ευαισθησία τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ.

Το σχέδιο «ΗΛΙΑΝΘΟΣ» είναι εμπνευσμένο από τη συλλογή Pastorale, της Αικατερίνης Λαλαούνη, 1990.

Η αυθεντική πρωτότυπη συλλογή βρίσκεται σήμερα στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη.

Την εκτέλεση της έμπνευσης επιμελήθηκε η Creative Director της Lalaounis, Μαρία Λαλαούνη, σε μια ξεχωριστή επιχρυσωμένη εκδοχή με choker σε μαύρο και πράσινο χρώμα. Το κόσμημα ενθουσίασε το κοινό και εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες μόλις ώρες.

Το υπέροχο αυτό κόσμημα αποτελεί ένα σύμβολο γεμάτο φως και αγάπη για τα παιδιά με καρκίνο, καθώς όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του θα διατεθούν για την ενίσχυση του πολύτιμου έργου του Σωματείου.