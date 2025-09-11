ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εταιρεία πληροφορικής για ρόλο-«κλειδί» στις αγροτικές επιδοτήσεις

Εταιρεία πληροφορικής που εκτελούσε χρέη τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις ερευνά η Eυρωπαϊκή Eισαγγελία.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζευγάρι από τη Θεσσαλία στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για μαζική απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις και «μαϊμού» ζώα

«Yπάρχουν δύο καταθέσεις του καθηγητή Γρηγόρη Βάρα, αλλά και ενός πρώην υπεύθυνου πληροφορικής του Οργανισμού – του ΟΠΕΚΕΠΕ δηλαδή – που υπέδειξαν τον κρίσιμο ρόλο του συστήματος της πληροφορικής στην κατανομή των ενισχύσεων» ανέφερε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος σχετικά με τον ρόλο της εταιρείας – συμβούλου, «ο αγρότης καταθέτει μία αίτηση, η οποία κατευθύνεται στο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και από εκεί κατευθύνεται στην εταιρεία πληροφορικής» και διευκρίνισε: «Η εταιρεία πληροφορικής ελέγχει 100 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. Η εταιρεία πληροφορικής στέλνει την αίτηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ με τη σειρά του πληρώνει τον παραγωγό. Αυτός είναι ο δρόμος που ακολουθούν οι ενισχύσεις».

Ως προς τι αναζητούν να βρουν οι εισαγγελείς σε αυτή τη διαδρομή, ο Τάσος Τέλλογλου είπε: «Υπάρχουν ορισμένα περίεργα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχουν υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που παίρνουν υψηλές επιδοτήσεις, ενώ δεν θα έπρεπε να τις παίρνουν. Είναι νομότυπες αυτές. Έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα για αεροδρόμια κ.λπ.. Αυτοί οι υπάλληλοι είναι σε κρίσιμες θέσεις σε σχέση με την κατανομή των επιδοτήσεων» και διερωτήθηκε: «Υπάρχει σχέση της εταιρείας πληροφορικής με αυτούς τους υπαλλήλους ή με άλλους που αποφασίζουν για την κατανομή των επιδοτήσεων;».

«Γιατί αν υπάρχει, αυτός είναι ένας τρόπος να επηρεάζονται οι αποφάσεις τους. Και κάτι ακόμα: είναι η μεγαλύτερη εταιρεία, αλλά δεν είναι η μόνη αυτή που ερευνάται. Από το 2023 υπάρχει και άλλη εταιρεία που έχει προκύψει από στελέχη που φύγανε από την εταιρεία που ερευνάται και κάνει την ίδια δουλειά», κατέληξε.

