Νάξος: Επτά συλλήψεις από τους «αδιάφθορους» για λαθρεμπόριο καυσίμων

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Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Νάξο έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας για υπόθεση που αφορά δωροληψία, δωροδοκία και λαθρεμπόριο καυσίμων, με επτά άτομα να έχουν συλληφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NaxosTimes, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και δημόσιος υπάλληλος, ενώ διερευνώνται και παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα.

Η επιχείρηση άρχισε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, με κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων να μεταβαίνει στη Νάξο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι επτά συλληφθέντες κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Νάξου και αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Μέχρι στιγμής, η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση με αναλυτικά στοιχεία για την επιχείρηση, τις ιδιότητες των συλληφθέντων και την έκταση της υπόθεσης.