Νάξος: Επτά συλλήψεις από τους «αδιάφθορους» για λαθρεμπόριο καυσίμων

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων διερευνά στη Νάξο υπόθεση δωροληψίας, δωροδοκίας και λαθρεμπορίου καυσίμων. Επτά άτομα έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων δημόσιος υπάλληλος, και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Νάξο βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας για υπόθεση που αφορά δωροληψία, δωροδοκία και λαθρεμπόριο καυσίμων.
  • Επτά άτομα έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και δημόσιος υπάλληλος, ενώ διερευνώνται και παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα.
  • Οι επτά συλληφθέντες κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Νάξου και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, χωρίς ακόμα επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Αστυνομία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Νάξο έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας για υπόθεση που αφορά δωροληψία, δωροδοκία και λαθρεμπόριο καυσίμων, με επτά άτομα να έχουν συλληφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NaxosTimes, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και δημόσιος υπάλληλος, ενώ διερευνώνται και παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα.

Η επιχείρηση άρχισε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, με κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων να μεταβαίνει στη Νάξο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι επτά συλληφθέντες κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Νάξου και αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Μέχρι στιγμής, η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση με αναλυτικά στοιχεία για την επιχείρηση, τις ιδιότητες των συλληφθέντων και την έκταση της υπόθεσης.

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