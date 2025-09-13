Μη κρατικά πανεπιστήμια: Πότε θα αρχίσουν τα μαθήματα – Τι είπε ο υφυπουργός Παιδείας

Τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν τα μαθήματα στα μη κρατικά πανεπιστήμια όπως τόνισε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

Όπως υπογράμμισε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, «ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ιστορικής μεταρρύθμισης», ενώ εξήγησε ότι τα προγράμματα σπουδών έχουν κατατεθεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και αναμένονται οι πιστοποιήσεις.

«Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν προς τα τέλη Οκτωβρίου», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να περιμένουν για την τελική έγκριση των προγραμμάτων.

Ο υφυπουργός Παιδείας μίλησε για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα κενά εκπαιδευτικών, το Εθνικό Απολυτήριο, και το ζήτημα της φοιτητικής στέγης.
Για την εικόνα στα σχολεία με την έναρξη της νέας χρονιάς, είπε πως υπάρχουν κενά σε δασκάλους και καθηγητές, καθώς «πολλοί ανέλαβαν υπηρεσία αλλά για διάφορους λόγους πήραν άδεια».

Μέχρι τις 19 Αυγούστου, σημείωσε ο υφυπουργός οι αναπληρωτές ήταν 25.000 οι οποίοι ενημερώθηκαν σε ποια σχολεία θα πάνε γύρω στις 4- 5 Σεπτεμβρίου.

