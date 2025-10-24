«Μέσα Μεταφοράς Μηχανών» – Έβαλε την μοτοσικλέτα του μέσα σε… λεωφορείο – ΦΩΤΟ

Ένα πρωτοφανές περιστατικό καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες σε λεωφορείο της Αττικής.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media, μέσα σε λεωφορείο της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής που εξυπηρετεί δρομολόγια στο βορειοανατολικό τμήμα του Λεκανοπεδίου, υπάρχει μία μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, η οποία φέρεται να ανήκει στον οδηγό του λεωφορείου.

«Επαναδιατύπωση της συντομογραφίας ΜΜΜ: Μέσα Μεταφοράς Μηχανών» έγραψε ένας χρήστης στο facebook.

Δείτε τις φωτογραφίες:

πηγή φωτογραφιών: facebook.com