«Μέσα Μεταφοράς Μηχανών» – Έβαλε την μοτοσικλέτα του μέσα σε… λεωφορείο – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

λεωφορείο, μοτοσικλέτα

Ένα πρωτοφανές περιστατικό καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες σε λεωφορείο της Αττικής.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media, μέσα σε λεωφορείο της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής που εξυπηρετεί δρομολόγια στο βορειοανατολικό τμήμα του Λεκανοπεδίου, υπάρχει μία μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, η οποία φέρεται να ανήκει στον οδηγό του λεωφορείου.

«Επαναδιατύπωση της συντομογραφίας ΜΜΜ: Μέσα Μεταφοράς Μηχανών» έγραψε ένας χρήστης στο facebook.

Δείτε τις φωτογραφίες:

λεωφορείο, μοτοσικλέτα

λεωφορείο, μοτοσικλέτα

πηγή φωτογραφιών: facebook.com

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 σημάδια ότι γερνάτε καλύτερα από ό,τι οι συνομήλικοί σας

Η MSD Ελλάδος στο 1ο One Health Summit-Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την Ενιαία Υγεία

Commerzbank: Γιατί η τράπεζα προτιμά να επενδύσει σε ομόλογα της Ελλάδας

ΕΟΦ: Δεν υφίσταται αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα και στην ΕΕ

«Πού είναι οι εξωγήινοι;» – Νέα μελέτη υποστηρίζει ότι πιο κοντινοί τεχνολογικά προηγμένοι κοσμικοί πολιτισμοί βρίσκονται 3...

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 3 κάμπιες στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:22 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Αστυνομικός των ΜΑΤ εντοπίστηκε νεκρός με τραύμα από όπλο 

Νεκρός με τραύμα από όπλο εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής ένας αστυνομικός των ΜΑΤ στου...
20:21 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

28η Οκτωβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των μαθητικών παρελάσεων σε Αθήνα και Πειραιά

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Τρίτη (28/10) σε όλους τους δήμους του ...
19:57 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 25χρονη που ανάγκαζε την ανήλικη κόρη της να επαιτεί

Σε 10ετή κάθειρξη καταδικάστηκε μία 25χρονη, επειδή έβαζε την 6χρονη κόρη της να ζητιανεύει ολ...
19:34 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Νεκρός τουρίστας σε κρουαζιερόπλοιο στο Κατάκολο – Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ περίμενε να τον παραλάβει στο λιμάνι

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής σε κρουαζιερόπλοιο, όταν ένας 85χρονος τουρίστας ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς