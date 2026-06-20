Μεγάλη φωτιά στη Ροδόπη – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη, στον δήμο Μαρωνείας – Σαπών, στη Ροδόπη.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη, στον δήμο Μαρωνείας – Σαπών, #Ροδόπη.
Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 Α/Φ.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026