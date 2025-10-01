Μάνδρα: Πατέρας και οι δύο γιοι του κατηγορούνται ότι διακινούσαν ναρκωτικά – Τα έκρυβαν σε χωράφι

Στη σύλληψη ενός πατέρα και των δύο παιδιών του, προχώρησαν σήμερα (1/10) οι Αρχές στην Μάνδρα. Φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια ερευνών, βρέθηκαν κρυμμένα ναρκωτικά και όπλα σε χωράφια της περιοχής, σύμφωνα με το Star.

Αστυνομικοί τον είδαν να κρύβει τα ναρκωτικά στο χωράφι

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, είναι μια οργανωμένη επιχείρηση. Ο πατέρας στο σπίτι και τα δύο παιδιά μοίραζαν τα ναρκωτικά σε ειδικά σακουλάκια περιμετρικά της περιοχής της Μάνδρας. Οι αστυνομικοί όμως ακολουθούν τον έναν και βλέπουν, όταν φτάνει στο σπίτι, ακριβώς απέναντι σε ένα χωράφι που είχε κρύψει τα ναρκωτικά. Εκεί βρήκαν και ένα πιστόλι για φωτοβολίδες, αλλά σε έρευνες τις οποίες έκαναν βρήκαν ακόμα δύο καραμπίνες, ζυγαριά ακριβείας και χρήματα και τους πήγαν στο αστυνομικό τμήμα.