Κρήτη: Προπηλακισμό από κτηνοτρόφο κατήγγειλε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν υπήρξε κανένα περιστατικό αυτής της έκτασης, υπήρξε διαμαρτυρία» λέει η δικηγόρος του

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Πρόβατα

Προπηλακισμό και απειλές κατήγγειλε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δέχθηκε από κτηνοτρόφο της Κρήτης κατά την διάρκεια ελέγχου για να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής ενίσχυσης για βιολογική παραγωγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις γυναίκες υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ με έγγραφη αναφορά τους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατήγγειλαν ότι κτηνοτρόφοι στην περιοχή των Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης τις απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο κατά τη διαδικασία του ελέγχου.

«Δεν υπήρξαν προπηλακισμοί, υπήρξε διαμαρτυρία» λέει η δικηγόρος του κτηνοτρόφου 

Για «ανεπίτρεπτο έλεγχο δεδομένου των ειδικών συνθηκών καθώς στον χώρο βρίσκονταν νεογέννητα αρνιά, ενώ υπήρχε σε εξέλιξη διαδικασία τοκετού», κάνει λόγο η πλευρά του κτηνοτρόφου.

Η δικηγόρος της οικογένειας κ. Θεονύμφη Μπέρκη, η οποία υπέβαλε σήμερα σχετική ένσταση προς τον αρμόδιο φορέα με αίτημα τη διενέργεια επανελέγχου, σε χρόνο όμως που δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες για τα νεογέννητα αρνιά, μιλώντας στο Cretalive.gr τόνισε ότι ο κτηνοτρόφος σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση προπηλακισμού, ούτε και απείλησε να επιτεθεί με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο κατά των στελεχών του κλιμακίου, όπως περιγράφεται.

«Σαφώς υπήρξε έντονη διαμαρτυρία από μέρους του. Ο άνθρωπος τους παρακάλεσε κατ’ επανάληψη να μην προχωρήσουν σε έλεγχο στον συγκεκριμένο χώρο καθώς εκεί βρίσκονταν νεογέννητα ζώα, ενώ ήταν σε εξέλιξη τοκετοί. Θα δείτε σε φωτογραφίες να κρέμεται ο ομφάλιος λώρος από νεογέννητα. Ο κτηνοτρόφος σε καμία περίπτωση δεν απέτρεψε ή παρεμπόδισε τον έλεγχο στα υπόλοιπα ζώα. Παρακάλεσε όμως, για μία ακόμα φορά, να μην μπούνε στον συγκεκριμένο χώρο και να γίνει ο έλεγχος των ζώων σε δεύτερο χρόνο. Είναι γνωστό ότι κατά τον χρόνο της γέννας των ζώων απαγορεύεται η πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στον χώρο διότι η παρουσία του μπορεί να προκαλέσει ολέθριες συνέπειες. Συμβαίνει οι μάνες να μισούν τα νεογέννητα αρνιά, δεν θηλάζουν τα μικρά και ο μη θηλασμός οδηγεί αναπόφευκτα σε μαστίτιδα από την οποία μπορούν να υποκύψουν» δήλωσε η κ. Μπέρκη.

Η ίδια τόνισε ότι ο έλεγχος ήταν ανεπίτρεπτος δεδομένου των ειδικών συνθηκών και παρά τις εκκλήσεις του κτηνοτρόφου, δεν εισακούστηκε με αποτέλεσμα να εισέλθουν οι ελεγκτές στον χώρο. «Μπήκαν μέσα, οι μάνες αναστατώθηκαν, τρόμαξαν, τράπηκαν σε φυγή και στη διαδικασία αυτή ποδοπάτησαν και σκότωσαν τρία από τα νεογέννητα αρνιά. Έγινε μάλιστα νεκροψία» δήλωσε η κ. Μπέρκη, η οποία ερωτηθείσα σχετικά με τα όσα καταγγέλλουν οι τρεις υπάλληλοι, ανέφερε: «Δεν υπήρξε σκοπός προπηλακισμού, δεν υπήρξε κανένα περιστατικό αυτής της έκτασης που περιγράφεται, σαφώς υπήρξε διαμαρτυρία από τον κτηνοτρόφο για τον απαράδεκτο έλεγχο που έλαβε χώρα σε χρόνο που δεν επιτρέπεται και κατά τους κτηνιάτρους».

Σε ό,τι αφορά στην ένσταση, επισήμανε ότι έχουν ενσωματώσει σε αυτή όλο το υλικό που έχουν στη διάθεση τους, με αίτημα τη διενέργεια επανέλεγχου σε χρόνο όμως που θα έχουν απογαλακτιστεί τα νεογέννητα. «Ο έλεγχος δεν ολοκληρώθηκε λόγω ειδικών συνθηκών και όχι με υπαιτιότητα του κτηνοτρόφου».

