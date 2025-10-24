Κρήτη: Νεογέννητο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο – Η μετανάστρια μητέρα του έφτασε με βάρκα στο νησί

Φωτογραφία: Unpslash

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα νεογέννητο βρέφος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μόλις λίγων ωρών κοριτσάκι γεννήθηκε από γυναίκα μετανάστρια, η οποία έφτασε στην Κρήτη μαζί με άλλους μετανάστες την περασμένη Τετάρτη. Η ταλαιπωρημένη γυναίκα ήταν ήδη σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου και γέννησε.

Ωστόσο, όταν το παιδί ήρθε στον κόσμο εμφάνισε σοβαρά προβλήματα υγείας με τους γιατρούς να κρίνουν απαραίτητη την άμεση εισαγωγή του στη Μονάδα Νεογνών, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

«Το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση και παρακολουθούμε πολύ στενά την πορεία της υγείας του», ανέφερε μιλώντας στο patris.gr, ο διοικητής του Βενιζελείου, Κώστας Δανδουλάκης ο οποίος παράλληλα επεσήμανε πως η μητέρα «παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης».

Έγκυες κινδυνεύουν να γεννήσουν ακόμα και μέσα στη βάρκα

Τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί οι έγκυες μετανάστριες που καταφτάνουν στην Κρήτη και κινδυνεύουν να γεννήσουν ακόμα και μέσα στις βάρκες που τους μεταφέρουν.

Η παρουσία τους σε κάθε σχεδόν άφιξη έχει προκαλέσει μεγάλο θέμα συζήτησης στους λιμενικούς, που είναι οι άνθρωποι που έρχονται σε πρώτη επαφή με τις γυναίκες αυτές, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και άλλες… ετοιμόγεννες.

Εκτός από τις έγκυες, το τελευταίο διάστημα οι λιμενικοί καταγράφουν και αύξηση στις αφίξεις παιδιών. «Πρόκειται πραγματικά για γυναίκες που σε λίγες ημέρες θα φέρουν στον κόσμο μία νέα ζωή. Μας έχει προκαλέσει εντύπωση το πώς αυτές οι νεαρής ηλικίας κοπέλες παίρνουν απόφαση να μπουν σε μία βάρκα και με τους κινδύνους που υπάρχουν να ταξιδέψουν για να έρθουν στην χώρα μας» ανέφερε υψηλόβαθμο στέλεχος του Λ.Σ

Τα στοιχεία που παρέθεσαν στο patris.gr δείχνουν την παρουσία γυναικών στον 7ο ή στον 8ο μήνα της κύησής τους, ενώ όλες οι προαναφερθείσες είναι από το Σουδάν.

14:15 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

