Κάτω Αχαΐα: Συνελήφθησαν δύο μαθητές που πήγαν στο Λύκειο… με σουγιά

Δύο μαθητές, 15 και 18 ετών, συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι 1/10 σε Λύκειο στην Κάτω Αχαΐα, καθώς στην κατοχή του ανήλικου βρέθηκε και κατασχέθηκε αναδιπλούμενο μαχαίρι σουγιάς. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατασχέθηκε ένας σουγιάς

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας χθες το μεσημέρι σε Λύκειο, της Κάτω Αχαΐας πραγματοποίησαν αστυνομικό έλεγχο στους δύο μαθητές και βρήκαν στην κατοχή του 15χρονου και κατάσχεσαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι σουγιά.

Από τη προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας πρόκυψε ότι ο 18χρονος μαθητής κατείχε το μαχαίρι και το παρέδωσε στον 15χρονο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.