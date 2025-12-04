Κακοκαιρία «Byron»: Βίντεο από την στιγμή που κεραυνός πέφτει στην πίστα του «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βίντεο από την στιγμή που κεραυνός χτυπά την πίστα του διεθνούς Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» βλέπει το φως, ενώ η κακοκαιρία «Byron», πλήττει από τις απογευματινές ώρες το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι ισχυρές βροχοπτώσεις ξεκίνησαν από νωρίς το απόγευμα στην Αττική από τα δυτικά και στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο.

Το βίντεο δημοσίευσε χρήστης στα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα στην σελίδα Forecast Weather Greece, όπου αναφέρεται ότι κεραυνός έπεσε στην πίστα του αεροδρομίου.

22:08 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

