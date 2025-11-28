Hellenic Train: Αλλαγή στο δρομολόγιο Πειραιάς-Κιάτο λόγω τεχνικών εργασιών στις γραμμές

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

HELLENIC TRAIN

Η Hellenic Train γνωστοποίησε ότι το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 2304 Πειραιάς – Κιάτο, με ώρα αναχώρησης 22:14, θα έχει τελικό προορισμό το Ζευγολατιό από σήμερα 28/11. Η αλλαγή οφείλεται σε τεχνικές εργασίες στο δίκτυο που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, με το τμήμα Ζευγολατιό-Κιάτο να εξυπηρετείται από λεωφορεία της εταιρείας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από σήμερα Παρασκευή 28.11.2025 και μέχρι νεωτέρας, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 2304 Πειραιάς – Κιάτο, με ώρα αναχώρησης 22:14, θα έχει τελικό προορισμό το Ζευγολατιό αντί το Κιάτο, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το τμήμα Ζευγολατιό-Κιάτο του συγκεκριμένου δρομολογίου θα πραγματοποιείται με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

