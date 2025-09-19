Φάρσα το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο River West  

Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό κέντρο River West στη λεωφόρο Κηφισού.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τον έλεγχο που έγινε από κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛ.ΑΣ. δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία προχώρησε σε προληπτική εκκένωση του εμπορικού κέντρου, καθώς στις 14:26 άγνωστος τηλεφώνησε στο 100 και προειδοποίησε πως έχει τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στο εμπορικό κέντρο, χωρίς όμως να δώσει χρονικό περιθώριο.

