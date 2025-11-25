«Έρχονται» οι ατομικές θυρίδες στα δημοτικά σχολεία – Τι προβλέπει ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας

Στην εγκατάσταση ατομικών σχολικών θυρίδων στα δημοτικά σχολεία, όπου υπάρχουν ανάγκες σε υποδομές, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, μία κίνηση που έχει ως στόχο τη βελτίωση της σχολικής ζωής.

Όπως ανακοινώθηκε από πλευράς υπουργείου, ενεργοποιείται η διαδικασία χρηματοδότησης ύψους 8,5 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια και εγκατάσταση ατομικών σχολικών θυρίδων στα δημοτικά σχολεία της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο σχεδιασμός προβλέπει τον εξοπλισμό έως και 4.000 σχολείων σε όλη τη χώρα, μέσα από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025.

Ζαχαράκη: Ένα ακόμη βήμα για ένα σχολικό περιβάλλον σύγχρονο, ασφαλές και πραγματικά φιλικό προς τα παιδιά

«Η εγκατάσταση ατομικών σχολικών θυρίδων στα δημοτικά σχολεία αποτελεί ένα ακόμη βήμα για ένα σχολικό περιβάλλον σύγχρονο, ασφαλές και πραγματικά φιλικό προς τα παιδιά», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

«Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των μαθητών, ελαφρύνοντας την τσάντα τους και ενισχύοντας την υπευθυνότητα και την αυτοοργάνωση από μικρή ηλικία», ανέφερε η κα. Ζαχαράκη, σημειώνοντας ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια για τη μείωση του βάρους της σχολικής τσάντας.

«Οι θυρίδες προσφέρουν έναν καθαρό και ασφαλή χώρο για τα προσωπικά αντικείμενα των παιδιών, συμβάλλοντας σε ένα πιο οργανωμένο και λειτουργικό σχολικό περιβάλλον. Συνεχίζουμε με συνέπεια την αναβάθμιση των σχολείων μας, ώστε κάθε μαθητής και μαθήτρια να μαθαίνει και να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που τους στηρίζει και τους ενθαρρύνει», κατέληξε η υπουργός.