Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης

«Όραμά μας είναι η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε ένα κράτος ελεύθερο και κυρίαρχο σε όλη την επικράτειά του, χωρίς στρατό κατοχής, χωρίς εγγυητές, χωρίς επεμβατικά δικαιώματα. Μια λύση στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, με σεβασμό στο διαπραγματευτικό κεκτημένο, και φυσικά τις αρχές, αξίες και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Τα παραπάνω υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην τελετή αναγόρευσης του σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ξεκάθαρος στόχος της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι “είναι η αξιοπιστία και η αναβάθμιση της διεθνούς υπόστασης του κράτους της Κύπρου και η δημιουργία μιας νέας εικόνας και αντίληψης για την Κυπριακή Δημοκρατία”

Και πιο μακροπρόθεσμος στόχος “είναι και η αποστολή συγκεκριμένων μηνυμάτων προς την ‘Αγκυρα, που αφορούν τις συνέπειες για την ίδια από τη συνέχιση του απαράδεκτου status quo στο νησί”.

“Στόχος, δηλαδή, είναι να προωθήσουμε, όχι επικοινωνιακά αλλά ουσιαστικά, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες στη βάση συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, έχει προστιθέμενη αξία και ρόλο στη διαμόρφωση των περιφερειακών και ευρωπαϊκών εξελίξεων, κάτι το οποίο, θα βοηθήσει και στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού αλλά και στο περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης λύσης”, τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης.

“Η στρατηγική μας για ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εσωτερικών και εξωτερικών, υπηρετεί ταυτόχρονα τον κορυφαίο στόχο μας για απαλλαγή από τα δεσμά της παράνομης τουρκικής κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.

Σήμερα, η Κυπριακή Δημοκρατία, σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προσεγγίζεται μέσα από μια διαφορετική οπτική. Με μια εξωτερική πολιτική που δεν είναι πλέον μονοθεματική, η Κύπρος έχει πλέον μετατραπεί σε σημείο θετικής αναφοράς και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Προσεγγίζεται ως ένας αξιόπιστος και προβλέψιμος εταίρος και παροχέας ασφάλειας σε μια περιοχή αστάθειας και αβεβαιότητας με ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία τόσο για τους ισχυρούς δρώντες στο διεθνές σύστημα όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση”, επισήμανε.

Αναφερόμενος στην πολιτική της κυβέρνησης του στο εσωτερικό της χώρας ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι “είναι ασταμάτητη η προσπάθειά μας για συνεχείς και τολμηρές μεταρρυθμίσεις, για εκσυγχρονισμό των θεσμών, για την ενίσχυση του Κράτους Δικαίου, την πάταξη της διαφθοράς, την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, την αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας, την επένδυση στην κοινωνική πρόνοια και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας σε όλους τους τομείς.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε συγκινημένος για την τιμή που του έγινε. Ανέφερε ότι την Κύπρο και τη Θεσσαλονίκη ενώνουν δεσμοί αίματος, ενώ για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είπε ότι “η επιστημονική του ακτινοβολία και η διεθνής του επίδραση είναι αξιοζήλευτες και διακριτές, σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους που θεραπεύει”.

“Είμαι πεπεισμένος ότι με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας η συνεργασία μας θα συνεχιστεί στα τόσα πολλά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σε ζωτικούς τομείς για την Κύπρο, όπου το ΠΑΜΑΚ διαθέτει αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και η επιστημονική έρευνα του ακαδημαϊκού του προσωπικού αποτελεί προστιθέμενη αξία σε ποικίλα ζητήματα.

Στη μέχρι τώρα διαδρομή μου, ως διπλωμάτης, ως ιστορικός και ως πολιτικός, πάντοτε έχω κατά νου, πώς μπορεί να επιτυγχάνεται η αγαστή συνεργασία της πολιτικής, της πρακτικής της διπλωματίας, με τους ακαδημαϊκούς, τους θεωρητικούς των διεθνών σχέσεων που έχουντόσα σημαντικά να συνεισφέρουν και πρέπει διαρκώς να αξιοποιούνται.

Και αυτή η σύζευξη ακαδημαϊκών και πολιτικών, προφανώς και εύλογα ενδιαφέρει τους πολίτες που εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε τέτοιες συμπράξεις, ώστε να βρεθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις στα μεγάλα πολιτικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας”, τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ν. Παπαϊωάννου: Πράξη αναγνώρισης της διαδρομής του κ. Χριστοδουλίδη η αναγόρευση του σε Επίτιμο Διδάκτορα

“Η σημερινή τελετή αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και για τον ευρύτερο Ελληνισμό”, επισήμανε στον χαιρετισμό του ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Νίκος Παπαϊωάννου.

“Η αναγόρευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών δεν συνιστά απλώς μια κορυφαία ακαδημαϊκή διάκριση. Αποτελεί ταυτόχρονα μια πράξη αναγνώρισης της διαδρομής του στον χώρο της διπλωματίας, της διεθνούς πολιτικής και των διεθνών σχέσεων, καθώς και μια ευκαιρία ανάδειξης της διαχρονικής και αδιάρρηκτης σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Η σημερινή τιμητική αναγόρευση αποκτά, ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιείται σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα που έχει ως επίκεντρο της επιστημονικής του αποστολής τη μελέτη των διεθνών σχέσεων, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της πολιτικής επιστήμης και της διπλωματίας”, είπε ο υφυπουργός και πρόσθεσε:

“Σε μια εποχή κατά την οποία το διεθνές σύστημα μετασχηματίζεται με ταχύτητα, οι γεωπολιτικές ισορροπίες επαναπροσδιορίζονται και οι προκλήσεις αποκτούν ολοένα και πιο σύνθετο χαρακτήρα, η γνώση της διεθνούς πραγματικότητας, η διπλωματική εμπειρία και η ικανότητα κατανόησης των ιστορικών και πολιτικών συσχετισμών αποκτούν καθοριστική σημασία. Σε αυτό το απαιτητικό πεδίο, η επιστημονική γνώση συναντά την πολιτική πράξη και η θεωρητική προσέγγιση δοκιμάζεται στην πραγματικότητα των διεθνών εξελίξεων. Η προσωπική ακαδημαϊκή και επαγγελματική διαδρομή του κ.Χριστοδουλίδη αποτυπώνει αυτήν ακριβώς τη δημιουργική συνάντηση”.

Μίλησε, ακόμα, για τον ρόλο του Πανεπιστημίου ως χώρου ελεύθερης σκέψης, επιστημονικού διαλόγου και διαμόρφωσης ενεργών πολιτών με διεθνή προσανατολισμό και σημείωσε ότι “το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μέσα από το έργο των διδασκόντων και των ερευνητών του και τη διαρκή επιστημονική παρουσία του, συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση των σύνθετων διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων”.

Εκ μέρους του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, χαιρετισμό απηύθυνε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κούβελας. Ο οποίος είπε ότι η Θεσσαλονίκη υποδέχεται την Κύπρο στην καρδιά της επιστημονικής της κοινότητας.

Κ. Παπαδόπουλος: Ιδιαίτερος ο συμβολισμός της τελετής

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, τόνισε ότι με τη σημερινή αναγόρευση το Πανεπιστήμιο ανταποκρίνεται σε ουσιαστικές πλευρές της αποστολής του, που είναι:

-Το καθήκον να τιμά διακεκριμένες προσωπικότητες, των οποίων η δράση και το έργο αποτελούν οδηγό και παράδειγμα όχι μόνο για τη νεολαία μας και τους φοιτητές μας, αλλά και για την κοινωνία μας συνολικά.

-Το καθήκον να αναδεικνύει τη σημασία της επιστημονικής γνώσης στην άσκηση της πολιτικής και της διπλωματίας και να ενισχύει τον διάλογο της ακαδημαϊκής κοινότητας με τους ανθρώπους που υπηρετούν τη δημόσια ζωή.

-Το καθήκον να διατηρεί ζωντανούς τους δεσμούς που ενώνουν τη Μακεδονία με την Κύπρο.

“Για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας η σημερινή τελετή έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Οι σχέσεις του Ιδρύματός μας με την Κύπρο, δεν περιορίζονται στην ιστορική, πολιτισμική και εθνική συγγένεια. Έχουν οικοδομηθεί μέσα από μακρόχρονους δεσμούς, τη φοίτηση Κυπρίων φοιτητών στο Πανεπιστήμιό μας, τις συνεργασίες με κυπριακά πανεπιστήμια, καθώς και την κοινή συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές πρωτοβουλίες”, είπε ο πρύτανης και απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας σημείωσε: “Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αναδεικνύονται ο ρόλος και η προσωπικότητά σας ως πολιτικού ηγέτη, ως πατριώτη και ως εκφραστή των αισθημάτων και των δικαίων του λαού της Κύπρου. Αναδεικνύεται επίσης η ικανότητά σας να συνδυάζετε τη σύνεση με την τόλμη, στηριζόμενος στη γνώση της ιστορίας, των διεθνών σχέσεων και των ιδιαίτερων συνθηκών της περιοχής. Η γνώση αυτή συμβάλλει στην προσεκτική στάθμιση των αποφάσεών σας. Παράλληλα, η αγωνιστικότητά σας συνδέεται με την παιδεία και τις αξίες που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητα και τη δημόσια προσφορά σας.

Είναι, συνεπώς, τιμή για εμάς να σας καλωσορίζουμε στην ακαδημαϊκή οικογένεια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας”.

Την τελετή άνοιξε ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών Ιωάννης Κωνσταντινίδης.

Τον έπαινο προς τον κ. Χριστοδουλίδη παρουσίασε ο αντιπρύτανης Διεθνούς Προβολής και Εξωστρέφειας, Σπυρίδων Λίτσας, ο οποίος είπε για τον τιμώμενο ότι “ο βίος και το έργο του συνιστούν ζωντανό παράδειγμα της αδιάλειπτης συνάντησης θεωρίας και πράξης στον χώρο των διεθνών σχέσεων”, και παρουσίασε το βιογραφικό του.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, οι υφυπουργοί Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας και Εργασίας Άννα Ευθυμίου, οι βουλευτές Διαμαντής Γκολιδάκης (Ν.Δ), Ράνια Θρασκιά (ΠΑΣΟΚ), ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης Σπύρος Βούγιας, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα Σταύρος Αυγουστίδης και ο γενικός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, ο πρύτανης του ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιάδης και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.