Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης: Διευκρινίσεις για την περίφραξη στο Ανάκτορο του Γαλερίου – «Θα διασφαλιστεί η προστασία του»

Σε διευκρινίσεις με αφορμή τον δημόσιο διάλογο που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες για την τοποθέτηση ή μη προστατευτικής περίφραξης στο Ανάκτορο του Γαλερίου, προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, τονίζοντας αρχικά ότι ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος παραβιάζεται συνεχώς από άτομα με παραβατική συμπεριφορά, τα οποία προκαλούν βανδαλισμούς και καταστροφές στις αρχαιότητες και τις υποδομές.

«Παρά τις διαρκείς προσπάθειες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και με την τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας με κάμερες, σύστημα συναγερμού, ειδικό φωτισμό και φύλαξη, δεν έχει καταστεί έως σήμερα δυνατή η πλήρης αποτροπή παράνομης εισόδου στον χώρο», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Όπως επισημαίνεται, «το εκτενές αυτό ανακτορικό συγκρότημα έχει στην περίμετρό του περιοχές εύκολα προσβάσιμες από τον δημόσιο χώρο».

Η Εφορεία σημειώνει ακόμη ότι έχει εκπονήσει ειδική μελέτη ενίσχυσης της περίφραξης του ανακτόρου, με αποκλειστικό σκοπό και γνώμονα την απόλυτη προστασία και ανάδειξή του, για την οποία γνωμοδότησε θετικά το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και εκδόθηκε σχετική απόφαση.

«Μόλις ολοκληρωθεί η θωράκιση του χώρου, η Εφορεία θα προβεί στην αποκάλυψη των λαμπρών ψηφιδωτών δαπέδων και στην επανεγκατάσταση του φωτισμού ανάδειξης», καταλήγει η ανακοίνωση.

Απάντηση στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης – Τι λέει για τα κιγκλιδώματα

Στο μεταξύ, τις ενστάσεις του για την επιλογή της τοποθέτησης φράχτη στο Ανάκτορο του Γαλερίου, στην πλατεία Ναυαρίνου, εξέφρασε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, με επιστολή που απέστειλε χθες στην προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, Ελισάβετ Τσιγαρίδα. Ο κ. Αγγελούδης ζητά την αποκαθήλωση του μεταλλικού κιγκλιδώματος και την αναζήτηση άλλων τρόπων προστασίας του σημαντικού αυτού τοποσήμου.

Σε απάντησή της προς τον δήμαρχο, η κ. Τσιγαρίδα ενημερώνει ότι η Εφορεία συμφωνεί πως η δοκιμαστική θέση και το ύψος του κιγκλιδώματος πρέπει να τροποποιηθούν και δεσμεύεται ότι η Εφορεία θα φροντίσει ώστε η οπτική παρέμβαση στην πλατεία να είναι η μικρότερη δυνατή. Ωστόσο, επισημαίνει πως «η προστασία των αρχαιοτήτων είναι πρωταρχική υποχρέωση του Υπουργείου Πολιτισμού» και πως «η περίφραξη είναι ένας βασικός τρόπος προστασίας ενός μνημείου ή αρχαιολογικού χώρου».

Όπως αναφέρει η κ. Τσιγαρίδα, η Εφορεία έχει εγκαταστήσει συναγερμό και κάμερες, οι οποίες λειτουργούν εδώ και έναν χρόνο, καθώς και προβολείς, οι οποίοι όμως έπαψαν να λειτουργούν μετά από δολιοφθορές και κλοπές εξαρτημάτων. Γι’ αυτό επισημαίνει ότι «προφανώς εκ παραδρομής, γίνεται λόγος για ανάγκη ενεργοποίησης των καμερών». Σημειώνει ακόμη ότι η αναφορά σε φύλακες παραβλέπει το γεγονός ότι υπάρχουν τρία ή τέσσερα σημεία όπου η είσοδος στο ανάκτορο είναι εξαιρετικά εύκολη, ακόμη και για άτομα μεγάλης ηλικίας ή για μικρά παιδιά. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, παραθέτει ένα περιστατικό που καταγράφηκε το περασμένο καλοκαίρι: γύρω στις 7 το απόγευμα, ενώ ο φύλακας βρισκόταν στον αρχαιολογικό χώρο, ένα παιδάκι που έπαιζε έπεσε από αρχαίο τοίχο και τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση διασωστών, οι οποίοι μπήκαν στον χώρο για να το μεταφέρουν με ασφάλεια.

«Επισημαίνουμε επίσης ότι, όταν θα έχει διασφαλιστεί η προστασία των ευάλωτων σημείων, θα είναι δυνατή η αποκάλυψη των εξαιρετικών ψηφιδωτών του ανακτόρου -τα οποία προς το παρόν παραμένουν προστατευμένα σε κατάχωση- καθώς και η επαναλειτουργία του φωτισμού ανάδειξης του μνημείου, ο οποίος έχει ήδη αντικατασταθεί δύο φορές λόγω βανδαλισμών», καταλήγει η κ. Τσιγαρίδα. Στην επιστολή της μάλιστα επισυνάπτει φωτογραφίες και βίντεο από περιστατικά βανδαλισμών, ενώ δηλώνει διαθέσιμη για οποιαδήποτε συζήτηση ή διαβούλευση.

Πηγή: ΑΠΕ