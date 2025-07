Αγία Παρασκευή: Εκτενείς αναφορές για τη δολοφονία του Πολωνού στα αμερικανικά ΜΜΕ – Σε σοκ η οικογένεια

Η οικογένεια του Πολωνού καθηγητή δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο άνθρωπός τους δολοφονήθηκε. Μάλιστα οι τελευταίες αποκαλύψεις για το ποιοι κρύβονται πίσω από τη στυγερή – και προσχεδιασμένη όπως αποδεικνύεται – δολοφονία στην Αγία Παρασκευή έχουν συγκλονίσει φίλους και συγγενείς.

Σημειώνεται ότι στενή φίλη του θύματος ξέσπασε σε κλάματα σε συνέντευξη της στο FOX.

Ο 43χρονος Τζεσιόρσκι χαρακτηρίζεται από τους συναδέλφους του ως ένας κορυφαίος ακαδημαϊκός. Μάλιστα το Μπέρκλεϋ τον χαρακτηρίζει παθιασμένο με τη διδασκαλία και ως έναν από τους κορυφαίους ειδικούς στο μάρκετινγκ παγκοσμίως.

Πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης σε Πολωνία και Ηνωμένες πολιτείες διέκοψαν το πρόγραμμα τους με έκτακτα δελτία για να μεταδώσουν τις εξελίξεις γύρω απο τη δολοφονία.

Το CNN συνδέθηκε με την ανταποκρίτρια του στην Ελλάδα για να μεταδώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τις έρευνες. Η δημοσιογράφος βασίστηκε στις πληροφορίες της ΕΡΤ σχετικά με τις συλλήψεις των δραστών.

Business professor Przemysław Jeziorski, 43, was shot by a masked man during a trip to help establish custody of his two children. https://t.co/hKA15U7CSp

— San Francisco Chronicle (@sfchronicle) July 12, 2025