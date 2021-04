Τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τα self test που έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα, σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΟΔΥ. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι από τις 11 Aπριλίου 2021 έως σήμερα, έχουν καταγραφεί στην πλατφόρμα του Self Testing συνολικά 254.157 ηλεκτρονικές δηλώσεις αυτοδιαγνωστικού αποτελέσματος. Από τα 4.201 άτομα που προσήλθαν για επανέλεγχο έως τις 13 Aπριλίου 2021, έχουν καταγραφεί 575 θετικά, ενώ εκκρεμούν 144 αποτελέσματα. Τα Λύκεια όλης της χώρας άνοιξαν τη Δευτέρα και είναι υποχρεωτικά δύο self test την εβδομάδα, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των ασυμπτωματικών φορέων και την αποφυγή περαιτέρω διασποράς του ιού στην κοινότητα.