Τον γύρο του κόσμου κάνουν τα πάρκα τσέπης που ήδη έχουν αγκαλιαστεί από τους Αθηναίους. Ο Δήμος της Αθήνας έχει ήδη δημιουργήσει τρία πάρκα τσέπης στην Κυψέλη, τον Κολωνό και το Παγκράτι, δίνοντας «ανάσα» δροσιάς, αλλά και χρώμα σε τρεις πυκνοδομημένες περιοχές που στερούνται του πράσινου ελεύθερου χώρου.

Τα τρία "pocket park" είναι μόνο η αρχή, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου Αθηναίων προβλέπεται η δημιουργία περισσότερων πρότυπων πάρκων στις γειτονιές και το κέντρο της πόλης, ώστε να αναγεννηθούν χώροι που έχουν αφεθεί εδώ και πολλά χρόνια στην τύχη τους.

Το Reuters εντόπισε τα «πάρκα τσέπης» της Αθήνας και έκανε εκτενές ρεπορτάζ, στο οποίο χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «μικρά οικόπεδα που κάποτε ήταν γεμάτα σκουπίδια και άναρχη βλάστηση μεταμορφώνονται σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η χρόνια ρύπανση».

Με δήλωση του που φιλοξενείται στο αφιέρωμα του Reuters ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης τονίζει ότι η δημιουργία των πάρκων τσέπης «Έχει να κάνει με τη δημιουργία χώρων πρασίνου, τη μείωση των θερμοκρασιών, την παροχή ποιότητας ζωής και τη δημιουργία νέων σημείων αναφοράς εντός της πόλης».

Το δημοσίευμα επικεντρώνεται και στην πηγή του προβλήματος που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα, με την «… πληθυσμιακή έκρηξη που υπήρξε τις δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η μετανάστευση από αγροτικές περιοχές πυροδότησε την άναρχη δόμηση».

Το Reuters κάνει αναφορά και στα σιντριβάνια της πρωτεύουσας, τα οποία έπειτα από πολλά χρόνια επισκευάζονται, «συμβάλλοντας στη μείωση της θερμοκρασίας, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα».

