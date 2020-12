Lockdown: Πώς θα λειτουργήσουν κομμωτήρια - βιβλιοπωλεία - Με "click away" το λιανεμπόριο

Αναλυτικές οδηγίες για τη σταδιακή επανεκκίνηση οικονομικών δραστηριοτήτων δίνει το υπουργείο Ανάπτυξης. Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου ανοίγουν κομμωτήρια και βιβλιοπωλεία, ενώ το λιανεμπόριο παραμένει κλειστό και θα λειτουργεί μόνο με τη μέθοδο του click away, αρχής γενομένης από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου.

Το click away θα λειτουργεί ως εξής: κάποιος θα μπορεί να κάνει ηλεκτρονική παραγγελία του προϊόντος που θέλει ή θα πραγματοποιεί τηλεφωνική παραγγελία και θα πηγαίνει να παραλαμβάνει το προϊόν από το κατάστημα κατόπιν ραντεβού με το αποδεικτικό παραγγελίας ή κατόπιν ραντεβού με sms. Επίσης δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν.

Όσον αφορά στις κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που θα παραβιάσουν τα μέτρα προβλέπονται τα εξής: Αν εντοπιστούν άτομα εντός του καταστήματος, τότε προβλέπεται πρόστιμο ύψους από 2.000 έως 50.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας από 15 έως 90 ημερολογιακές ημέρες. Για τους καταναλωτές αν εντοπιστούν εντός καταστήματος προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Πρόστιμο 300 ευρώ προβλέπεται και εάν δεν επιδείξουν έντυπο προαγοράς ή sms του προμηθευτή.

«Η κυβέρνηση έπειτα από ενδελεχή εξέταση των επιδημιολογικών δεδομένων και μετά από πολύ μεγάλη συζήτηση με την επιτροπή των λοιμωξιολόγων οδηγήθηκε στην αναγκαστική απόφαση να μην επιτρέψουμε το άνοιγμα του λιανεμπορίου ακόμη και σε αυτή την κρίσιμη περίοδο των εορτών», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης 'Αδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των μέτρων ενόψει των εορτών.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω προς όλες τις επιχειρήσεις και σε όλους τους εργαζομένους: δεν υποκρινόμαστε ότι αυτό δεν προκαλεί τεράστια ζημία. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μία συγκλονιστικά δύσκολη απόφαση για όλους πίσω από την οποία, όμως, πρέπει να συνταχθούμε με πειθαρχία και αποφασιστικότητα, διότι μπροστά μας έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο αγαθό: την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία της ζωής και της υγείας των συνανθρώπων μας, των φίλων μας, των συγγενών μας, των παιδιών μας», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Εξήγησε πως μπροστά στο πολύ μεγάλο αυτό δίλημμα στο οποίο οδηγηθήκαμε από την πανδημία «η κυβέρνηση θα επιτρέψει μόνο τη λειτουργία του click away, δηλαδή της λιανικής πώλησης με διαδικασία προαγοράς και παραλαβής από εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Κατ' εξαίρεση για λόγους συμβολισμού και για λόγους προβολής του πνεύματος και του πολιτισμού του λιανικού εμπορίου των αμιγώς βιβλιοπωλείων».

«Από τις υπηρεσίες θα επιτρέψουμε να ανοίξουν μόνο τα κομμωτήρια, τα κουρεία και οι υπηρεσίες ΚΤΕΟ» και εξήγησε τη διαδικασία μέσω της οποίας θα λειτουργούν τα καταστήματα του click away. Ο υπουργός υπογράμμισε πάντως πως «δεν υποκρινόμαστε ότι το click away μπορεί να ισοφαρίζει σε επιχειρήσεις τη ζημία από τη μη λειτουργία του λιανικού εμπορίου. Γι αυτό το λόγο και οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν με το click away νοούνται ως παραμένουσες κλειστές με κρατική εντολή και θα λαμβάνουν κανονικά όλα τα ωφελήματα και τα προστατευτικά μέτρα που έως τώρα ελάμβαναν ως απολύτως κλειστές»