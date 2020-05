Καταστήματα take away έγιναν... take and stay, με διανομή ποτών, μουσική στη διαπασών και υπαίθρια πάρτι πολιτών. Τα αυτοσχέδια πάρτι σε Αγία Παρασκευή στην Αθήνα και στη συνοικία Παλαιών στον Βόλο έχουν σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες Αρχές υπό τον φόβο επιδείνωσης των επιδημιολογικών δεδομένων του κορονοϊού, αφού ο συνωστισμός ευνοεί τη μετάδοση και διασπορά του. Και μπορεί σε αρχικό στάδιο να έγιναν αυστηρές συστάσεις μετά την παρέμβαση της αστυνομίας για να απομακρυνθούν οι πολίτες, ωστόσο από την ερχόμενη Δευτέρα, χωρίς να αποκλείεται και νωρίτερα, το πρόστιμο για τους καταστηματάρχες θα ανέρχεται σε 5.000 ευρώ, ενώ θα επιβάλλεται και σφράγισμα του καταστήματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αφαίρεση αδείας σε περίπτωση υποτροπής και πρόστιμα των 150 ευρώ σε πολίτες που δεν τηρούν τις απαιτούμενες αποστάσεις έξω από αυτά.

Το στίγμα για την αυστηρότητα των μέτρων αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή έδωσε και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς λέγοντας χαρακτηριστικά ότι "το take away αφορά σε καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδειά τους. Take away σε ποτά δεν επιτρέπεται. Άτυπα πάρτι και συγχρωτισμός απαγορεύονται. Οι μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται και προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις".