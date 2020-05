Έντονη ήταν η αντίδραση του Νίκου Χαρδαλιά για εικόνες από καφέ-μπαρ που, όπως είπε, στήνουν άτυπα πάρτι σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. «Η εικόνα καφέ-μπαρ το βράδυ σε διάφορες πόλεις να παίζουν μουσική στη διαπασών και να δίνουν ποτά, προσβάλλει βάναυσα όλους μας», είπε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων. Υπενθύμισε πως το take away αφορά μόνο στον καφέ και διαμήνυσε ότι «take away σε ποτά δεν επιτρέπεται και άτυπα πάρτι απαγορεύονται». Προειδοποίησε, δε, ότι το κράτος θα πρέπει να πάρει μέτρα αν κάποιοι αδιαφορούν.