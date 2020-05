Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στην Αγία Παρασκευή λίγο μετά τις 23:30 το βράδυ της Τρίτης. Περίπου 300 άτομα είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Αγίου Ιωάννου προκειμένου να κάνει πάρτι με μπύρες και μουσική. Το αποτέλεσμα ήταν να παρέμβει η αστυνομία, καθώς συνεχίζουν να απαγορεύονται οι συναθροίσεις άνω των 10 ατόμων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες έπεσαν χημικά αλλά και πέτρες εναντίων των ΜΑΤ από τους συγκεντρωμένους νεαρούς με αποτέλεσμα να εκτραχυνθεί η κατάσταση

Πληροφορίες λένε πως δεν ήταν η πρώτη φορά που πλήθος νεαρών συγκεντρώνεται στην ίδια πλατεία. Ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο Facebook για προσκλήσεις που «μοιράστηκαν» με ηλεκτρονικό τρόπο επισημαίνοντας ότι «τέτοιου είδους συνωστισμοί αποτελούν ωρολογιακές βόμβες για την μετάδοση του κορονοϊού». Προαναγγέλλει, δε, ότι θα θέσει το θέμα στον Πρωθυπουργό επισημαίνοντας και το πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών με ορμητήριο τη συγκεκριμένη πλατεία.

Δείτε φώτο από το σημείο όπου σημειώθηκαν τα επεισόδια:

Δείτε βίντεο που ανέβασε κάτοικος της περιοχής:

Έξαλλος ο Νίκος Χαρδαλιάς

Έντονη ήταν η αντίδραση του Νίκου Χαρδαλιά για εικόνες από καφέ-μπαρ που, όπως είπε, στήνουν άτυπα πάρτι σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. «Η εικόνα καφέ-μπαρ το βράδυ σε διάφορες πόλεις να παίζουν μουσική στη διαπασών και να δίνουν ποτά, προσβάλλει βάναυσα όλους μας», είπε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων. Υπενθύμισε πως το take away αφορά μόνο στον καφέ και διαμήνυσε ότι «take away σε ποτά δεν επιτρέπεται και άτυπα πάρτι απαγορεύονται». Προειδοποίησε, δε, ότι το κράτος θα πρέπει να πάρει μέτρα αν κάποιοι αδιαφορούν.