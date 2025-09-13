Νίκος Ανδρουλάκης: Η βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ – Τα δώρα που του έκαναν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

πολιτική

Ανδρουλάκης ΔΕΘ

Περιοδεία, για περίπου μιάμιση ώρα, στα περίπτερα της 89ης ΔΕΘ πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από βουλευτές και στελέχη του κόμματός του.

Στο επίκεντρο των επισκέψεων του βρέθηκαν το περίπτερο 17 «Akademia», με τη συμμετοχή όλων των πανεπιστημίων, αλλά και το περίπτερο 16 όπου φιλοξενούνται τα Επιμελητήρια και η έκθεση για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τις πρώτες στάσεις του κ.Ανδρουλάκη, μετά τη συνάντησή του με τη διοίκηση της ΔΕΘ – HELEXPO, ήταν το περίπτερο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) όπου τον υποδέχτηκε η πρόεδρος, Λουκία Σαράντη και στη συνέχεια το περίπτερο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου ξεναγήθηκε στους χώρους.

Ανδρουλάκης ΔΕΘ Ανδρουλάκης ΔΕΘ

Στο «Akademia» πέρασε από τα περίπτερα του πανεπιστήμιου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχτηκαν οι πρυτάνεις, Στυλιανός Κατρανίδης και Κυριάκος Αναστασιάδης αλλά και φοιτητές. Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο τον υποδέχτηκε ο πρύτανης, Φώτης Μάρης, με τον οποίο συζήτησαν αρκετά για το πανεπιστήμιο καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης σπούδασε στη Ξάνθη, ενώ βρήκε και γνωστούς από τα φοιτητικά του χρόνια.

Ακολούθως πέρασε από τα περίπτερα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και της ΔΥΠΑ, αλλά και από το περίπτερο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Στη διάρκεια της βόλτας χαιρέτισε τους «Γιατρούς του Κόσμου», την «Ελληνική Ομάδα Διάσωσης» και την «Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες», ενώ συνομίλησε με πολίτες και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ περιηγήθηκε στο περίπτερο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ, όπου εκτίθεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό με ιστορικά αρχεία της Έκθεσης κι έκανε ένα «ταξίδι» στο χρόνο για το θεσμό που είναι συνυφασμένος με τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα. Πέρασε, ακόμη, από το περίπτερο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που τον υποδέχτηκε ο πρόεδρος, Κυριάκος Μερελής, καθώς και από τα περίπτερα του Ιδρύματος Τεχνολογίας κι ‘Ερευνας, του δήμου Θεσσαλονίκης, του ΤΕΕ και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ανδρουλάκης ΔΕΘ

Επισκέψεις στα περίπτερα των ομάδων της Θεσσαλονίκης

Από τη βόλτα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έλειψαν και οι επισκέψεις στα περίπτερα αθλητικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης. Πρώτος «σταθμός» ήταν ο Απόλλωνας Καλαμαριάς με τους διοικούντες να του χαρίζουν ένα λάβαρο της ομάδας και ακολούθησε ο Ηρακλής, όπου του έκαναν δώρο ένα κυανόλευκο κασκόλ.

Στο περίπτερο του Άρη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τον περίμενε ως δώρο μια κιτρινόμαυρη ποδοσφαιρική φανέλα με τον κ.Ανδρουλάκη να ρωτάει για την πορεία της ομάδας, ενώ ακολούθως πέρασε από τα περίπτερα του μπασκετικού και ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ.

Ανδρουλάκης ΔΕΘ

Ανδρουλάκης ΔΕΘ

Κατά την περιοδεία του ο κ. Ανδρουλάκης δοκίμασε ένα κοκτέιλ με κεχριμπάρι, ενώ επισκέφτηκε το περίπτερο της ΕΡΤ και ενημερώθηκε για το νέο πρόγραμμα και τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν, όπως επίσης και άλλων τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών σταθμών, εφημερίδων και site της πόλης.

 

Ανδρουλάκης ΔΕΘ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Το καθημερινό συστατικό που την ανεβάζει – Δεν είναι το αλάτι

Ολόκληρα αυγά ή μόνο ασπράδια; Ποια έχουν περισσότερη πρωτεΐνη και είναι πιο υγιεινά

Προσλήψεις 109 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη ΔΥΠΑ: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Ανδρουλάκης: Η Θεσσαλονίκη θα πρέπει να γίνει το οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων

Οι ηλιακές εκλάμψεις είναι πολύ θερμότερες απ’ ό,τι πιστεύαν οι επιστήμονες – Τι αποκάλυψε νέα μελέτη

Η Apple επιβεβαιώνει τη διάθεση του iOS 26 – Τι νέο φέρνει, ποιες συσκευές το υποστηρίζουν και πώς να το εγκαταστήσετε
περισσότερα
13:18 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης στην 89η ΔΕΘ: Η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει το οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων

«Τα Βαλκάνια είναι σε μία αναπτυξιακή τροχαία και η Θεσσαλονίκη πρέπει να υπηρετήσει τον ιστορ...
11:21 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Επισκέφθηκε δικαιούχο του προγράμματος κατ’ οίκον παράδοσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους – Βίντεο

Το σπίτι του Γιάννη, ενός από τους χιλιάδες πολίτες που εξυπηρετούνται από το νέο πρόγραμμα κα...
09:15 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΘ: Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης – Στις 19:30 η ομιλία του στο Βελλίδειο

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα παρουσιάσει απόψε ο πρόεδρος του κόμμα...
20:49 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Κωνσταντοπούλου από ΔΕΘ: Πρότεινε νέο σύστημα ψηφοφορίας στις εκλογές – «Το θέμα το έχουμε εξαντλήσει και είναι και βαρετό» είπε για Τσίπρα

Ένα νέο σύστημα ψηφοφορίας στις εκλογές που θα διασφαλίζει την μυστικότητα, την ανωνυμία, την ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος