Νίκος Ανδρουλάκης: Η βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ – Τα δώρα που του έκαναν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης – ΦΩΤΟ

Περιοδεία, για περίπου μιάμιση ώρα, στα περίπτερα της 89ης ΔΕΘ πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από βουλευτές και στελέχη του κόμματός του.

Στο επίκεντρο των επισκέψεων του βρέθηκαν το περίπτερο 17 «Akademia», με τη συμμετοχή όλων των πανεπιστημίων, αλλά και το περίπτερο 16 όπου φιλοξενούνται τα Επιμελητήρια και η έκθεση για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τις πρώτες στάσεις του κ.Ανδρουλάκη, μετά τη συνάντησή του με τη διοίκηση της ΔΕΘ – HELEXPO, ήταν το περίπτερο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) όπου τον υποδέχτηκε η πρόεδρος, Λουκία Σαράντη και στη συνέχεια το περίπτερο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου ξεναγήθηκε στους χώρους.

Στο «Akademia» πέρασε από τα περίπτερα του πανεπιστήμιου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχτηκαν οι πρυτάνεις, Στυλιανός Κατρανίδης και Κυριάκος Αναστασιάδης αλλά και φοιτητές. Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο τον υποδέχτηκε ο πρύτανης, Φώτης Μάρης, με τον οποίο συζήτησαν αρκετά για το πανεπιστήμιο καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης σπούδασε στη Ξάνθη, ενώ βρήκε και γνωστούς από τα φοιτητικά του χρόνια.

Ακολούθως πέρασε από τα περίπτερα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και της ΔΥΠΑ, αλλά και από το περίπτερο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Στη διάρκεια της βόλτας χαιρέτισε τους «Γιατρούς του Κόσμου», την «Ελληνική Ομάδα Διάσωσης» και την «Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες», ενώ συνομίλησε με πολίτες και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ περιηγήθηκε στο περίπτερο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ, όπου εκτίθεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό με ιστορικά αρχεία της Έκθεσης κι έκανε ένα «ταξίδι» στο χρόνο για το θεσμό που είναι συνυφασμένος με τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα. Πέρασε, ακόμη, από το περίπτερο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που τον υποδέχτηκε ο πρόεδρος, Κυριάκος Μερελής, καθώς και από τα περίπτερα του Ιδρύματος Τεχνολογίας κι ‘Ερευνας, του δήμου Θεσσαλονίκης, του ΤΕΕ και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επισκέψεις στα περίπτερα των ομάδων της Θεσσαλονίκης

Από τη βόλτα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έλειψαν και οι επισκέψεις στα περίπτερα αθλητικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης. Πρώτος «σταθμός» ήταν ο Απόλλωνας Καλαμαριάς με τους διοικούντες να του χαρίζουν ένα λάβαρο της ομάδας και ακολούθησε ο Ηρακλής, όπου του έκαναν δώρο ένα κυανόλευκο κασκόλ.

Στο περίπτερο του Άρη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τον περίμενε ως δώρο μια κιτρινόμαυρη ποδοσφαιρική φανέλα με τον κ.Ανδρουλάκη να ρωτάει για την πορεία της ομάδας, ενώ ακολούθως πέρασε από τα περίπτερα του μπασκετικού και ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ.

Κατά την περιοδεία του ο κ. Ανδρουλάκης δοκίμασε ένα κοκτέιλ με κεχριμπάρι, ενώ επισκέφτηκε το περίπτερο της ΕΡΤ και ενημερώθηκε για το νέο πρόγραμμα και τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν, όπως επίσης και άλλων τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών σταθμών, εφημερίδων και site της πόλης.