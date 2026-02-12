Λάκης Λαζόπουλος για δηλώσεις Καρυστιανού: «Η γυναίκα και ο κάθε άνθρωπος διαθέτει το σώμα του όπως θέλει»

Υπέρ του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της αυτοδιάθεσης του σώματος οποιουδήποτε τοποθετήθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος στο νέο επεισόδιο του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» που προβλήθηκε χθες Τετάρτη στο MEGA, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις.

Ο καλλιτέχνης, παίρνοντας αφορμή από το σχετικό απόσπασμα που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Στην άποψη που εκφράστηκε από την κα. Καρυστιανού, περί των αμβλώσεων, κρατήσαμε υποσημείωση. Σήμερα όμως που είπε ότι, από τις 250.000 αμβλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο, οι περισσότερες γίνονται γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν λεφτά για να μεγαλώσουν το παιδί αυτό, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θέμα διαβούλευσης».

Στη συνέχεια, συνέδεσε το ζήτημα με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, επισημαίνοντας: «Σε σχέση με την υπογεννητικότητα της χώρας που αναγνωρίζετε από όλους, είναι ένα θέμα. Γιατί δεν μιλάτε γι’ αυτό;. Όσον αφορά τις αμβλώσεις, δεν χωρεί καμία αμφιβολία. Η γυναίκα και ο κάθε άνθρωπος διαθέτει το σώμα του όπως θέλει. Το λέει το Σύνταγμα, το λέει η εποχή που άλλαξε».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Λάκης Λαζόπουλος τόνισε την ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο και κοινή στάση απέναντι στα μεγάλα ζητήματα, λέγοντας: «Είναι όλο το σύστημα σάπιο. Χρειαζόμαστε ένωση δυνάμεων, συνταύτιση απόψεων, καθαρά μυαλά. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε σκέψεις οπισθοδρόμησης γιατί στην οπισθοδρόμηση δεν θα μπορέσει το μέλλον να ακολουθήσει. Και έχουμε ανάγκη να ανασυνταχθεί το χάος αλλά εδώ θα ‘μαστε μέχρι την τελική διαμόρφωση του προγράμματος και της κα. Καρυστιανού».