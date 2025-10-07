Κουντουρά στην Ολομέλεια: Οι ηλικιωμένοι βιώνουν μεταφορικό και ψηφιακό αποκλεισμό, ενεργειακή φτώχεια, ακρίβεια σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές

Παρέμβαση της Ευρωβουλευτή στη συζήτηση για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη στην Ευρώπη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων

Ευρωπαϊκό σχέδιο για τη στήριξη των ηλικιωμένων, ιδιαίτερα των κατοίκων νησιών και απομακρυσμένων περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες, ζήτησε η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά, στην ομιλία της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η παρέμβαση της έγινε κατά τη συζήτηση για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων που γιορτάζεται 1 Οκτωβρίου.

Η Έλενα Κουντουρά ανέδειξε τα βασικά εμπόδια και αποκλεισμούς που αντιμετωπίζουν οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας στα ελληνικά νησιά και συνολικά στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης και ζήτησε να υπάρξει ευρωπαϊκή στρατηγική, σχέδιο και χρηματοδοτήσεις που θα συμπεριλαμβάνει

-πρόσβαση σε βέλτιστες υπηρεσίες υγείας και φροντίδας,

-οικονομικά προσιτές μετακινήσεις,

-ασφαλή και προσιτή στέγαση, με ταυτόχρονη ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κατοικιών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης,

-ενίσχυση της ποιότητα ζωής,

-στήριξη της ενεργού γήρανσης,

H παρέμβαση της Έλενας Κουντουρά:

«Τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων στην Ευρώπη υπενθυμίζοντας ότι η δικαιοσύνη ανάμεσα στις γενιές κρίνεται εκεί όπου είναι πιο δύσκολη: στην περιφέρεια, στις απομακρυσμένες περιοχές και στα νησιά.

Σήμερα, οι ηλικιωμένοι κάτοικοι αρκετών ελληνικών νησιών αναγκάζονται να ταξιδέψουν σε κάποιο μεγαλύτερο νησί ή στην ηπειρωτική χώρα για ιατρική περίθαλψη και εξειδικευμένες εξετάσεις, ξοδεύοντας τη σύνταξή τους σε εισιτήρια και διαμονή, και περιμένοντας μήνες για επανεξέταση.

Βιώνουν μεταφορικό αποκλεισμό, ψηφιακό αποκλεισμό και ενεργειακή φτώχεια. Επιβαρύνονται με υψηλότερο κόστος ζωής και ακριβότερες τιμές σε τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα, εξαιτίας του υψηλότερου μεταφορικού κόστους.

Ζουν σε συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης. Τα παιδιά τους έχουν φύγει, οι γείτονες λιγοστεύουν, οι δημόσιες υπηρεσίες κλείνουν και οι επιλογές τους για ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση είναι ελάχιστες.

Απαιτείται άμεσα μία ευρωπαϊκή στρατηγική και σχέδιο στήριξης για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές,που θα εγγυάται

-πρόσβαση σε βέλτιστες υπηρεσίες υγείας και φροντίδας,

-οικονομικά προσιτές μετακινήσεις,

-ασφαλή και προσιτή στέγαση, με ταυτόχρονη ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κατοικιών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Η διάσταση της ηλικίας θα πρέπει να ενταχθεί διακριτά στην κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων για την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή, με έμφαση στην ποιότητα ζωής και την ενεργό γήρανση.

Είναι ευρωπαϊκή ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι κάθε συμπολίτης μας θα έχει μία ασφαλή, αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση».

 

14:55 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

