Μιχάλης Ρέππας: Είπα ναι στο Familiar, κλείσαμε στο Mega και αναβάλλαμε τους Μπαμπάδες

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ

Σε καλλιτεχνικό οργασμό βρίσκεται αυτό τον καιρό ο Μιχάλης Ρέππας αφού «τρέχουν» πολλά και διαφορετικά project. Καταρχήν θα... χτυπήσει στο ολοκαίνουργιο Your Face Sounds Familiar,όπως αποκάλυψα πρώτος στην ραδιοφωνική εκπομπή μου «Αυλαία και πάμε» και μου επιβεβαίωσε πριν από λίγο ο ίδιος! Υπήρχε εδώ και καιρό ...στενή πολιορκία του και τελικά ενέδωσε για να είναι στην κριτική επιτροπή του σόου που παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατώρου. Στην ίδια επιτροπή θα είναι η Μιμή Ντενίση όπως ήδη μου έχει ...προδώσει στον αέρα της εκπομπής,ο Τάκης Ζαχαράτος όπως μου το αποκάλυψε στο πρωτοχρονιάτικο «χτύπημά»του ενώ μαζί τους θα είναι όπως όλα δείχνουν και ο Δημήτρης Σταρόβας. Ο ίδιος φέρεται έτοιμος για το νέο «στοίχημά»του, ενώ έχει κλείσει όπως ήδη είναι γνωστό μαζί με τον Θανάση Παπαθανασίου αποκλειστικό συμβόλαιο με το Mega. «Ναι θα είμαι στο Your Face,ναι υπογράψαμε συμβόλαιο με το Mega και θα παρουσιάσουμε εκεί τη νέα μας σειρά!».Όπως όλα δείχνουν το χρυσό δίδυμο θα «χτυπήσει» με ...κάτι από τους σαρωτικούς «Συμπέθερους από τα Τίρανα»,με τους οποίους ...έσπαζαν ταμεία για χρόνια στο σανίδι. Θα «πατήσουν» σ’ αυτούς και θα φτιάξουν μια σειρά 24 περίπου επεισοδίων που θα αρχίσει να γυρίζεται μέσα στην άνοιξη, για αυτό και κάνουν ζυμώσεις για την απαιτητική διανομή-στο μυαλό τους, μου λένε, υπάρχουν και πρωταγωνιστές που είχαν παίξει στις δύο βερσιόν της παράστασης και άλλοι!-. Όσο για τους «Μπαμπάδες με ρούμι» που θα ανέβαζαν φέτος με τον Παπαθανασίου στο «Αλίκη», αναβάλλονται οριστικά για του χρόνου με πρωταγωνιστές πάντα τους Σταυροπούλου- Χατζηπαναγιώτη. Κάτι άκουσα και μια ταινία, αλλά θα επανέλθω όταν έχω κάτι σίγουρο! Για την ώρα μείνετε σ’ αυτό. Ο Μιχάλης έρχεται στην κριτική επιτροπή του Your Face,ετοιμάζεται μαζί με τον Θανάση για τηλεοπτική επάνοδο στο Mega της καρδιάς του και «μαγειρεύει»κι άλλα. Θα επανέλθω!