Τηλεθέαση: Τα νούμερα για τον αγώνα μπάσκετ Λετονία – Ελλάδα

Την πρώτη θέση στην τηλεθέαση κατέκτησε ο αγώνας μπάσκετ Λετονία – Ελλάδα.

Η πρεμιέρα του τουρνουά Ακρόπολις και η νίκη της Εθνικής μας Ομάδας απέναντι στη Λετονία έφερε και την επικράτηση του ΕΡΤNEWS απέναντι στον ανταγωνισμό, σημειώνοντας τηλεθέαση 15% στο σύνολο του κοινού. Μάλιστα, στο ανδρικό κοινό άνω των 55 ετών, η τηλεθέαση κυμάνθηκε στο 20%.

Την προσπάθεια των κορυφαίων Ελλήνων παικτών παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 354.000 τηλεθεατές.

Η μπασκετική δράση συνεχίζεται στο ΕΡΤNEWS, με τη μετάδοση των αγώνων του τουρνουά Ακρόπολις, του φιλικού της Εθνικής με τη Γαλλία, καθώς και της πρώτης φάσης του Ευρωμπάσκετ. Επιπλέον, επανασυντονίζοντας τα κανάλια, το ΕΡΤNEWS βρίσκεται στην πρώτη θέση του τηλεκοντρόλ, με βέλτιστη εικόνα και ήχο σε περιβάλλον HD.