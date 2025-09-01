Οι πολιτικές εφημερίδες 1/9/2025 Enikos Newsroom 05:38, Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 1/9/2025. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Μοιράσου το: Υεμένη: Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα επιβεβαιώνει την σύλληψη εργαζομένου του από τους Χούθι Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη έχει ακριβή σχέδια για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία – Τι είπε για τις δεσμεύσεις Τραμπ Υπουργείο Εργασίας: Τα ρεκόρ δεκαετιών στην αγορά εργασίας η καλύτερη απάντηση στον λαϊκισμό σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 7 ώρες πριν Κρήτη: Πώς οι αρχές ξετύλιξαν το κουβάρι της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης – Η βόμβα σε σπίτι αστυνομικού, τα κεντρικά πρόσωπα και οι παράνομες «μπίζνες» 10 ώρες πριν Χίος: Βίντεο ντοκουμέντο με τον Τούρκο διακινητή στη θάλασσα – Υπό κράτηση οι 4 αστυνομικοί που τον συνόδευαν 11 ώρες πριν Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για να μετατραπεί η Γάζα σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» – Η επ’ αμοιβή «εθελοντική» μετεγκατάσταση, τα «γκέτο» και ο αμερικανικός έλεγχος 6 ώρες πριν Συνεργασία της Σαγκάης: Πώς λειτουργεί το τρίγωνο Κίνας-Ρωσίας-Ινδίας και το μήνυμα που στέλνει το Πεκίνο στον Τραμπ 8 ώρες πριν Θεσσαλονίκη: «Το παιδί είναι σε δύσκολη κατάσταση» λέει η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche 23 λεπτά πριν Τουαλέτα: Η συνήθεια που μπορεί να είναι ένδειξη κακής υγείας, σύμφωνα με μελέτη 53 λεπτά πριν Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025: Σκορπιοί, κυνηγήστε αυτό που θέλετε 7 ώρες πριν Το τηλεσκόπιο James Webb κατέγραψε έναν περίεργο πρωτοπλανητικό δίσκο – Η ανακάλυψη που κλονίζει τα όσα ήξεραν οι επιστήμονες για τα μοντέλα χημείας 9 ώρες πριν Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που γεννιούνται σε αυτές τις ημερομηνίες είναι άτυχοι στις σχέσεις τους 8 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις την τέταρτη γάτα σε 7 δευτερόλεπτα 15 λεπτά πριν Πατήσια: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο 23 λεπτά πριν Τουαλέτα: Η συνήθεια που μπορεί να είναι ένδειξη κακής υγείας, σύμφωνα με μελέτη 29 λεπτά πριν Σαν σήμερα 1 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας 35 λεπτά πριν Οι αθλητικές εφημερίδες 1/9/2025 ENIKOS NETWORK Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν πώς είναι το «τέλειο» ανδρικό σώμα – Δεν αναφέρονται οι κοιλιακοί Ο Benedict Cumberbatch αποκαλύπτει το μυστικό του για τον τέλειο γάμο μετά από 10 χρόνια με τη σύζυγό του Τα… ραντεβού με την Εφορία έως το τέλος του 2025: Ποιες εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι Ενοίκια: Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή – Μέσω πλατφόρμας η διαδικασία Ρομποτικό σκυλί έμαθε να παίζει μπάντμιντον – «Είναι αρκετά καλό» – Βίντεο Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3; περισσότερα 15:37 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025 Τηλεθέαση: Τα νούμερα για τον αγώνα μπάσκετ Κύπρος – Ελλάδα Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης ανέβηκε χθες Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, η ΕΡT1 κατά την ζωντανή... 13:50 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025 Η Realnews στο www.pressreader.com Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του tablet και του υπολογισ... 08:47 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025 Σήμερα με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά... 07:40 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025 Mε τη Realnews που κυκλοφορεί: Φονικό Κοκτέιλ της Colleen Cambridge – Μαζί αστυνομικά μυθιστορήματα και Μαστορέματα Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Φονικό Κοκτέιλ της Colleen Cambridge – Μαζί αστυνομικά ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα... 15 λεπτά πριν Πατήσια: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε... 23 λεπτά πριν Τουαλέτα: Η συνήθεια που μπορεί να είναι ένδειξη κακής... 29 λεπτά πριν Σαν σήμερα 1 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα... 35 λεπτά πριν Οι αθλητικές εφημερίδες 1/9/2025 40 λεπτά πριν Οι οικονομικές εφημερίδες 1/9/2025 53 λεπτά πριν Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025: Σκορπιοί,... 1 ώρα πριν Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (1/9) Τα… ραντεβού με την Εφορία έως το τέλος του 2025: Ποιες εκκρεμότητες πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι Ενοίκια: Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή – Μέσω πλατφόρμας η διαδικασία Καιρός: Πολύ καλές συνθήκες σε όλη την χώρα με τοπικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες MUST READ Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm» Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix