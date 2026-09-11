Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (11/9) – Πού θα δείτε το φιλικό ματς Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας στο μπάσκετ

Το φιλικό της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στην Κύπρο, καθώς και τα παιχνίδια από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
02:00: Eurosport 1 | Σαμπαλένκα – Πεγκούλα (US Open, Τένις)
04:00: Eurosport 1 | Γκοφ – Ριμπάκινα (US Open, Τένις)
09:55: Magenta Sport 5 | Moto3 2026, Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:45: Magenta Sport 5 | Moto2 2026, Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:40: Magenta Sport 5 | MotoGP 2026, Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
14:10: Magenta Sport 5 | Moto3 2026, Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)
14:50: Magenta Sport 7 | WRC 2026, Χιλή, SS1 Pulperia 1
15:00: Magenta Sport 5 | Moto2 2026, Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)
15:45: Magenta Sport 7 | WRC 2026, Χιλή, SS2 Nuevo Rere 1
15:55: Magenta Sport 5 | MotoGP 2026, Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)
16:35: Magenta Sport 7 | WRC 2026, Χιλή, SS3 Hualqui 1
17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Τσεχία – Ελλάδα (CEV EuroVolley 2026)
19:30: Novasports 3HD | Ντάρμσταντ – Αρμίνια Μπίλεφελντ (Bundesliga 2)
21:00: Novasports 2HD | Άλκμααρ – Βίλεμ (Eredivisie)
21:00: ΣΚΑΪ | Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (Μπάσκετ)
21:30: Novasports Prime | Ουνιόν Βερολίνου – Σάλκε (Bundesliga)
21:45: Magenta Sport 5 | Στενχάουσμιουρ – Χαρτς (Premier Sports Cup)
21:45: Magenta Sport 2 | Βενέτσια – Φιορεντίνα (Serie A)
22:00: Magenta Sport 3 | Γουέστ Χαμ – Ρέξαμ (EFL Championship)