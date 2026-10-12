Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (12/10) – Πέφτει η αυλαία της 6ης αγωνιστικής με τον αγώνα ΠΑΟΚ – Καλαμάτα

Το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα, με το οποίο πέφτει η αυλαία στην 6η αγωνιστική της Super League, το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για την Handball Premier και ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Φριτζ στη Σανγκάη, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:00 Magenta Sport 6 | Στέφανος Τσιτσιπάς – Τέιλορ Φριτζ ATP Masters 1000 Σανγκάη
14:30 Magenta Sport 6 ATP | Masters 1000 2026 Σανγκάη
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος – ΠΑΟΚ Β (Superbet League 2)
16:30 Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Γουχάν
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Αθηναϊκός – ΧΑΝΘ (Handball Premier)
18:00 Novasports Prime | ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (Stoiximan Super League)
18:00 MEGA | Ολυμπιακός – ΑΕΚ (Handball Premier)
19:30 Magenta Sport 2 | Αταλάντα – Βενέτσια (Serie A)
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μαχητές Πειραματικό – Σοφάδες (Elite League)
21:45 Magenta Sport 1 | Τορίνο – Ουντινέζε (Serie A)
22:00 Novasports Premier League | Κόβεντρι – Νιούκαστλ (Premier League)
22:00 Magenta Sport 3 League | Λεβάντε – Σεβίλλη (LaLiga)
22:15 Magenta Sport 2 | Φαμαλικάο – Αλβέρκα (Liga Portugal)