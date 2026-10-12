Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (12/10) – Πέφτει η αυλαία της 6ης αγωνιστικής με τον αγώνα ΠΑΟΚ – Καλαμάτα

Το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα, με το οποίο πέφτει η αυλαία στην 6η αγωνιστική της Super League, το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για την Handball Premier και ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Φριτζ στη Σανγκάη, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.