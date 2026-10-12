Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (12/10) – Πέφτει η αυλαία της 6ης αγωνιστικής με τον αγώνα ΠΑΟΚ – Καλαμάτα

Το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα, με το οποίο πέφτει η αυλαία στην 6η αγωνιστική της Super League, το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για την Handball Premier και ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Φριτζ στη Σανγκάη, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα, με το οποίο πέφτει η αυλαία στην 6η αγωνιστική της Super League, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Δευτέρας (12/10).
  • Το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για την Handball Premier συγκαταλέγεται επίσης στα παιχνίδια που ξεχωρίζουν.
  • Ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Φριτζ στη Σανγκάη για το ATP Masters 1000 ολοκληρώνει τις κορυφαίες επιλογές, ενώ αναλυτικά όλο το πρόγραμμα ακολουθεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα, με το οποίο πέφτει η αυλαία στην 6η αγωνιστική της Super League, το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για την Handball Premier και ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Φριτζ στη Σανγκάη, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:00 Magenta Sport 6 | Στέφανος Τσιτσιπάς – Τέιλορ Φριτζ ATP Masters 1000 Σανγκάη

14:30 Magenta Sport 6 ATP | Masters 1000 2026 Σανγκάη

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος – ΠΑΟΚ Β (Superbet League 2)

16:30 Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Γουχάν

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Αθηναϊκός – ΧΑΝΘ (Handball Premier)

18:00 Novasports Prime | ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (Stoiximan Super League)

18:00 MEGA | Ολυμπιακός – ΑΕΚ (Handball Premier)

19:30 Magenta Sport 2 | Αταλάντα – Βενέτσια (Serie A)

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Μαχητές Πειραματικό – Σοφάδες (Elite League)

21:45 Magenta Sport 1 | Τορίνο – Ουντινέζε (Serie A)

22:00 Novasports Premier League | Κόβεντρι – Νιούκαστλ (Premier League)

22:00 Magenta Sport 3 League | Λεβάντε – Σεβίλλη (LaLiga)

22:15 Magenta Sport 2 | Φαμαλικάο – Αλβέρκα (Liga Portugal)

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