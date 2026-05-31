Να μ΄αγαπάς: Άγγελος και Μιχάλης έρχονται στα χέρια – Όλες οι εξελίξεις της εβδομάδας

Η Ζωή αποκαλύπτει στον Λευτέρη για την άφιξη του πατέρα τους στο Ναύπλιο, Ορφέας, Χάρης και Εβίτα προσπαθούν να μην πέσει η διαθήκη στα χέρια της Σοφίας και η Βέρα αποφασίζει να μείνει κοντά στον Θεόφιλο όχι μόνο ως νοσοκόμα στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Να μ΄αγαπάς” στον Alpha.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων

Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026, στις 20:00

Η συμμαχία Μιχάλη-Σοφίας και η ύπαρξη της δεύτερης διαθήκης στενεύει τον κλοιό γύρω από την οικογένεια Καλλιγά. Η κατάσταση στο ξενοδοχείο ξεφεύγει, καθώς Άγγελος και Μιχάλης έρχονται στα χέρια.

Η Σοφία προσπαθεί να γείρει τη ζυγαριά υπέρ της συνεχίζοντας το επικίνδυνο παιχνίδι στο πλευρό του Μιχάλη. Ο Ορφέας, ο Χάρης και η Εβίτα αναλαμβάνουν δράση για να μην πέσει η διαθήκη στα χέρια της Σοφίας την πιο ακατάλληλη στιγμή.

Ο Άγγελος στηρίζει τη Ζωή, η οποία ανησυχεί για την αντίδραση του Λευτέρη, και αναγκάζεται να του μιλήσει για την άφιξη του πατέρα του.

Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, στις 20:00

Ο Λευτέρης αντιμετωπίζει τη Ζωή και η συζήτηση είναι σκληρή και για τους δύο.

Εκείνη του λέει την αλήθεια για πρώτη φορά χωρίς να κρύψει τίποτα. Ο Λευτέρης καταρρέει όχι από αμφιβολία για τη μητέρα του, αλλά από το βάρος του τι σημαίνει αυτή η αλήθεια για όλη του τη ζωή.

Ο Άγγελος βρίσκει τον τρόπο να πλήξει τον Μιχάλη εκεί που πονάει και ο Μιχάλης για πρώτη φορά χάνει την ψυχραιμία του. Η Βέρα αποφασίζει να μείνει κοντά στον Θεόφιλο όχι μόνο ως νοσοκόμα…

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, στις 20:00

Η εμφάνιση της κρυφής διαθήκης του Χαρίλαου Καλλιγά στη Γενική Συνέλευση προκαλεί μεγάλη αναταραχή, με τη Σοφία να διεκδικεί πλέον το ήμισυ της περιουσίας, φέρνοντας τον Θεόφιλο αλλά και τους υπόλοιπους μετόχους σε αδιέξοδο.

Την ίδια στιγμή, ο Μιχάλης καταφέρνει και σπέρνει την αμφιβολία στον Λευτέρη κλονίζοντας την εμπιστοσύνη προς τη μητέρα του. Η Άννα αναγνωρίζει τον κίνδυνο και προειδοποιεί τη Σοφία να μείνει μακριά από τον Μιχάλη, πριν να είναι αργά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αναβρασμού, ο Άγγελος εξετάζει τις επιλογές του για να ανατρέψει τους όρους του βρώμικου παιχνιδιού τους…

Την Πέμπτη 4 Ιουνίου δεν θα προβληθεί η σειρά, λόγω του φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου Σουηδία – Ελλάδα, στις 20:00.

Δείτε το trailer: