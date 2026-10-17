Η Realnews αυτής της Κυριακής (18/10/2026)

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Με τίτλο: «Το γαλλικό ”κλειδί” για το καλώδιο» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Σε έντονη αντιπαράθεση Αθήνας – Αγκυρας οδηγεί η ναύλωση του γαλλικού ερευνητικού σκάφους για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Το αίτημα της Nexans έχει υποβληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών και θα εξεταστεί από τη διυπουργική Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ). Η διαδικασία διαρκεί περίπου δύο εβδομάδες και η NAVTEX θα εκδοθεί στις αρχές Νοεμβρίου.

– H γαλλική εταιρεία έχει υποβάλει αίτημα αδειοδότησης για τις έρευνες βυθού και για την έκδοση NAVTEX και στην Κυπριακή Δημοκρατία.

– Επιμένει να προκαλεί η Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι προϋπόθεση για να γίνουν οι έρευνες είναι να δώσει εκείνη την άδεια. Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», τις συνομιλίες με την Aγκυρα, ώστε να μην αντιδράσει στις εργασίες πόντισης του καλωδίου, θα πραγματοποιήσει η γαλλική κυβέρνηση.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Σύνοδος Κορυφής: Παρέμβαση σε υψηλούς τόνους από τον Μητσοτάκη για την ενέργεια. Η αδυναμία εξεύρεσης συμφωνίας οδηγεί σε νέα έκτακτη Σύνοδο στις Βρυξέλλες τον Νοέμβριο.

– Ποιον «ψάχνουν» στις ΗΠΑ μετά την Κίμπερλι: Οι «χρυσές» δουλειές του Τομ Μπάρακ στην Αγκυρα. Στο στόχαστρο του Κογκρέσου ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία για περίεργες υποθέσεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

– Σταύρος Παπασταύρου στην ”R”: ”Εργο εθνικής σημασίας ο Κάθετος Διάδρομος”. ”Τα οφέλη που αναμένουμε δεν είναι μόνο οικονομικά, αλλά ενεργειακά και γεωπολιτικά”.

– Πόσο αυξάνεται ο μισθός από τον Απρίλιο. Τα ποσά ανάλογα με τις αποδοχές, με αναλυτικά παραδείγματα. Από 70 έως 210 ευρώ τον χρόνο θα είναι το κέρδος για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Η ελάφρυνση θα έχει μόνιμο χαρακτήρα και το ύψος της θα συνδέεται με την αμοιβή.

– Τι ζητά η αγορά για τις 120 δόσεις. Προτείνει να ενταχθούν και τα χρέη που δημιουργήθηκαν το 2025, να μειωθεί το επιτόκιο και να υπάρξει πρόβλεψη διαγραφής μέρους των προσαυξήσεων και των τόκων με συγκεκριμένα κριτήρια.

– Ιωάννα Γάκα: ”Δεν έκανα πλασμαφαίρεση στον Μαζωνάκη”. Τι αναφέρουν νομικοί κύκλοι στην «R» για την υπερασπιστική γραμμή που αναμένεται να ακολουθήσει η κατηγορούμενη γιατρός. Σε ποια θεραπεία θα υποστηρίξει ότι υπέβαλε τον γνωστό τραγουδιστή.

– Κοκτέιλ ουσιών κατά του γιατρού! Και με άλλα σκευάσματα πέραν της ατροπίνης φαίνεται να προσπαθούσε η 41χρονη νοσηλεύτρια να δηλητηριάσει τον εν διαστάσει σύζυγό της.