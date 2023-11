I’ m a celebrity get me out of here : Τι θα δούμε απόψε στις 22:00 στον ΣΚΑΪ

Ένα ξεχωριστό reunion θα πραγματοποιηθεί στο σημερινό επεισόδιο του «I’M A CELEBRITY GET ME OUT OF HERE».

Τρεις… πανέμορφοι πύθωνες ερωτεύτηκαν κεραυνοβόλα την Αγγελική και την Ιωάννα όταν τις συνάντησαν κατά τις πρώτες ημέρες της διαμονής τους στη ζούγκλα. Μέρες τώρα ρωτούσαν επίμονα τον Γιώργο Λιανό και την Καλομοίρα πότε θα συναντηθούν ξανά μαζί τους. Έτσι, κανονίστηκε ένα… ραντεβού σε ένα άκρως ρομαντικό σημείο. Επειδή, όμως, δεν είναι ασφαλές δύο κυρίες να περπατάνε μόνες το βράδυ μέσα στη ζούγκλα θα τις συνοδεύουν έως εκεί ο Τάσος και ο Πάτρικ. Όταν οι τέσσερις παίκτες φτάσουν εκεί, θα καταλάβουν ότι το ραντεβού αυτό δεν ήταν παρά μια… καλοστημένη παγίδα για την επόμενη δοκιμασία!