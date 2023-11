I’ m a Celebrity…Get me Out of Here: Αποχώρησε δίχως να ολοκληρώσει την δοκιμασία: «Δεν αισθάνομαι καλά, ζαλίζομαι»

Σε μια σειρά από κακουχίες και όχι μόνο κλήθηκαν να αναμετρηθούν εκ νέου, στο Celebrity το βράδυ της Πέμπτης, οι παίκτες της πράσινης και της κίτρινης ομάδας. Στο τελευταίο μέρος του νέου επεισοδίου, όμως, τρία μέλη των επωνύμων έμελλε να βγουν στον… τάκο και να τα δώσουν όλα για να μην φύγουν από τον Άγιο Δομίνικο.

Ο λόγος για την Ιωάννα Λίλη, τον Τάσο Ξιαρχό και την Μαρία Καλάβρια. Οι τρεις παίκτες του ριάλιτι επιβίωσης έπρεπε να δοκιμαστούν σε πολλά μέτρα ύψος από το έδαφος με αποτέλεσμα οι φοβίες και τα άγχη να «χτυπήσουν» κόκκινο.

Κατά τη διάρκεια όμως αυτής της δοκιμασίας, η Μαρία Καλάβρια έφτασε κυριολεκτικά στα όρια της με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει δίχως να ολοκληρώσει. «Γιώργο, δεν αισθάνομαι καλά! Ζαλίζομαι» φώναξε από τα… πολύ ψηλά η γοητευτική επιχειρηματίας για να προσθέσει την ατάκα της αποχώρησης. «I’ m a celebrity, get me out of here».

Στο τέλος της δοκιμασίας λοιπόν, ως είθισται, οι παρουσιαστές του ριάλιτι επιβίωσης, Γιώργο Λιανός και Καλομοίρα έπρεπε να ανακοινώσουν και επίσημα τα αποτελέσματα για αυτήν την εβδομάδα.

«Συγχαρητήρια και στους τρεις σας! Ο Τάσος και η Ιωάννα επιστρέφουν στο καμπ, ο Τάσος επιστρέφει σαν αρχηγός. Μπορείτε λοιπόν να αποχωρήσετε οι δυο σας. Μαρία, εσύ θα φύγεις προς το αεροδρόμιο» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός δίνοντας στον λόγο στην πρώην πια παίκτρια του Celebrity.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετείχα σε αυτό το παιχνίδι για φιλανθρωπικό σκοπό. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνώρισα όλους, που πρόσφερα και γω το δικό μου λιθαράκι, θα μου λείψετε όλοι πάρα πολύ αλλά θα σας παρακολουθώ από την Αθήνα» δήλωσε, συγκινημένη, η Μαρία Καλάβρια κατά την αποχώρηση της από το Celebrity το βράδυ της Πέμπτης.