ΕΡΤ1: Αναλυτικά οι σειρές που θα καθηλώσουν από την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Γέλιο, συγκίνηση, μυστήριο, δράση και ανθρώπινες ιστορίες γεμάτες συναίσθημα επιφυλάσσουν οι σειρές μυθοπλασίας της ΕΡΤ που κάνουν πρεμιέρα από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στην ΕΡΤ1.

Ο τρίτος κύκλος της σειράς «Ηλέκτρα», η νέα σειρά με στοιχεία μαύρης κωμωδίας «Το παιδί» και η κωμωδία του Δημήτρη Αποστόλου «Καλά θα πάει κι αυτό», κλείνουν ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στην ΕΡΤ1 με τη μετάδοση των πρώτων επεισοδίων.

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 έρχεται στην ΕΡΤ1 (μετά την πετυχημένη πρεμιέρα στο ERTFLIX τον περασμένο Μάρτιο) η μίνι σειρά μυστηρίου «Το απαραίτητο φως», ενώ την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, κάνει πρεμιέρα ο δεύτερος κύκλος επεισοδίων «Το δίχτυ».

Αναλυτικά οι σειρές που έρχονται στην ΕΡΤ1:

«ΗΛΕΚΤΡΑ» – Γ’ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025, στις 20:30

ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 20:30

Η σειρά που κέρδισε την αγάπη του κοινού επιστρέφει στην ΕΡΤ1 για τρίτη σεζόν! Σε σκηνοθεσία Βίκυς Μανώλη και σενάριο των Μαντώς Αρβανίτη και Θωμά Τσαμπάνη, αυτή η συγκλονιστική παραγωγή έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των τηλεθεατών, αποδεικνύοντας ότι ορισμένες αφηγήσεις είναι τόσο δυνατές, που δεν τελειώνουν ποτέ.

Στην τρίτη σεζόν η Ηλέκτρα θα πορευτεί από τα απόλυτα δεσμά της φυλακής προς την ελευθερία. Μια ελευθερία όμως που δεν της την προσφέρει κανένας έρωτας, κανένας άντρας, αλλά η επιτακτική ανάγκη της να χειραφετηθεί, να σπάσει τα δεσμά που το παρελθόν έχει τυλίξει γύρω της και ν’ αναζητήσει, καθάρια, λυτρωμένη, μια νέα ζωή.

Η υπέροχη τηλεοπτική παρέα της Έμιλυς Κολιανδρή, του Αποστόλη Τότσικα, της Όλγας Μιχαλοπούλου και του Θανάση Πατριαρχέα θα ενδυναμωθεί με νέους χαρακτήρες, που θα ενσαρκώσουν «δυνατά» ονόματα ηθοποιών, όπως ο Δημήτρης Σέρφας, ο Ιωσήφ Πολυζωίδης και άλλοι και θα εμπλουτιστεί με απρόσμενες ανατροπές στην πλοκή.

«ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025, στις 21:45

ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:45

«Το παιδί», η νέα ξεχωριστή σειρά με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, με την υπογραφή του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και του Στέφανου Μπλάτσου στη σκηνοθεσία, αρχίζει όταν μια πρώην πρωταθλήτρια τάε κβον ντο, η Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου), σώζει από μια δολοφονική επίθεση τον έφηβο Ντιμίτρι (Βασίλη Μπούτσικο), ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί είναι ζωντανό συνεχίζει να αποτελεί στόχο τόσο αυτών που διέταξαν την επίθεση όσο και της Αστυνομίας που φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η Άρτεμις, χωρίς καμία ουσιαστική βοήθεια, αποφασίζει να φύγει από την Αθήνα παίρνοντας μαζί της τον Ντιμίτρι. Καταλήγουν στο εγκαταλελειμμένο για χρόνια πατρικό της σπίτι, σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Στο ίδιο χωριό καταφτάνουν, λίγο αργότερα, η συγκάτοικός της με τον φίλο της, καθώς και η μητέρα της, Βάνα (Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους), με την οποία η ηρωίδα έχει απομακρυνθεί μετά από τον θάνατο του πατέρα της.

Το χωριό κουβαλάει τα δικά του σκοτεινά μυστικά και οι αλληλεπιδράσεις με τους κατοίκους του έρχονται να περιπλέξουν ακόμα περισσότερο τη νέα συνθήκη των ηρώων μας, την ώρα που η αδίστακτη Ιρίνα (Αλεξία Καλτσίκη), ορκισμένη εχθρός της οικογένειας του Ντιμίτρι, πλησιάζει ολοένα και περισσότερο…

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Ντένια Στασινοπούλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αλεξία Καλτσίκη, Σταύρος Τσουμάνης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Αλέξανδρος Μούκανος, Έλενα Τοπαλίδου, Άννα Μάσχα, Χρήστος Κοντογεώργης, Μαρία Μπαγανά, Νικολαΐς Μπιμπλή, Σύνθια Μπατσή και άλλοι.

«ΚΑΛΑ ΘΑ ΠΑΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025, στις 22:45

ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:45

Η νέα κωμική σειρά του Δημήτρη Αποστόλου, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη, που θα κάνει το κοινό να γελάσει, να συγκινηθεί και να ταυτιστεί με τους ήρωες, έχει εξασφαλίσει ένα all star cast το οποίο αποτελείται από τους Ντόρα Μακρυγιάννη, Γιάννη Ζουγανέλη, Μαρία Κωνσταντάκη, Μαρία Λεκάκη, Κώστα Κόκλα, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ελισάβετ Γιαννάκου, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Πέτρο Σκαρμέα, Πάρι Θωμόπουλο, Τζίνι Παπαδοπούλου, Ίαν Στρατή, Ευθύμη Γεωργόπουλο, Ελένη Φιλίνη, Έρρικα Μπίγιου και Στέλλα Κοσμοπούλου.

Στον ρόλο της Μιχαέλας, η Κωνσταντίνα Κλαψινού και στον ρόλο του Πάρη, ο Γιώργος Χριστοδούλου.

Ο Πάρις και η Μιχαέλα μεγάλωσαν μαζί, σε μια παραθαλάσσια πόλη που μύριζε αλάτι, αναμνήσεις αθωότητα, αλλά και ψέμα, καταπιεσμένο συναίσθημα και απωθημένα. Οι δυο τους, δεμένοι με εκείνο το νήμα που δεν είχε όνομα. Δεν ήταν ούτε φιλία, ούτε έρωτας, ούτε αίμα. Ήταν όλα μαζί. Μέχρι που δεν ήταν τίποτα.

Τον έρωτα, δεν τον σκοτώνεις με μαχαίρι. Τον σκοτώνεις με μια κουβέντα που δεν έπρεπε να είχε ειπωθεί. Μια φράση του Πάρι τα γκρέμισε όλα. Εκείνη, που τον άκουσε χωρίς να έπρεπε, έφυγε.

Ο Πάρις βυθίστηκε στον μοναχικό του κόσμο και έκανε αυτό που κάνουν οι λυγισμένοι άνθρωποι με υψηλό I.Q.

Δεν έγραψε ποίημα, δεν έγραψε γράμμα. Έγραψε κώδικα. Η πλατφόρμα Α.Ι. εφαρμογών, «NEEDS», γεννήθηκε απ’ την ανάγκη του να αγαπηθεί, χωρίς να εκτεθεί. Είναι ένας αλγόριθμος που σε καταλαβαίνει καλύτερα απ’ τη μάνα σου, και μερικές φορές καλύτερα κι απ’ τον εαυτό σου.

Πέντε χρόνια αργότερα, οι δρόμοι τους ξανασυναντιούνται. Τυχαία;

Ο Πάρις επιστρέφει αγνώριστος, επιτυχημένος, κομψός και επιβεβαιωμένος. Το νέο look κρύβει τα παλιά «ρούχα»… Αφού είναι το ίδιο κατεστραμμένος όπως τον άφησε η Μιχαέλα. Το δημιούργημά του… η «NEEDS», είναι πλέον το σύστημα που κυβερνά τις ζωές όλων.

Η Μιχαέλα μπλέκεται στον ιστό της. Στην εταιρεία που έγινε το πιο δυνατό κοινωνικό φαινόμενο. Εκεί ανακαλύπτει πως οι άνθρωποι δεν άλλαξαν απλώς, αλλά έδωσαν στο Α.Ι. όλα όσα δεν ήθελαν να κουβαλάνε: τον πόνο, τον έρωτα, την απόρριψη, τις ενοχές τους.

Και κάπου εκεί αρχίζει η ιστορία μας.

«ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΦΩΣ»

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025, στις 22:45

ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Κάθε Πέμπτη, στις 22:45

Η ανατρεπτική σειρά μυστηρίου, μετά από την πρεμιέρα στο ERTFLIX, έρχεται στην ΕΡΤ1 από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 για να μας ταξιδέψει στον χρόνο, με φόντο την Αθήνα της γερμανικής κατοχής.

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού, σε σενάριο – διασκευή Μιρέλλας Παπαοικονόμου και Κάτιας Κισσονέργη και σκηνοθεσία Λάμπη Ζαρουτιάδη, το «Απαραίτητο φως» αφηγείται μια συναρπαστική ιστορία που εκτυλίσσεται σε δύο διαφορετικές εποχές (στη γερμανική κατοχή και στα μέσα της δεκαετίας του 2000).

Η Λουίζα Λασκαράτου είναι κόρη μεγαλοδικηγόρου της Αθήνας.

Ο ξαφνικός θάνατός του την αναγκάζει να επιστρέψει από το εξωτερικό, όπου ζει και εργάζεται. Μια απροσδόκητη κληρονομιά γίνεται η αιτία να αμφισβητήσει όσα ήξερε για το παρελθόν της οικογένειάς της. Μεταξύ άλλων «κληρονομεί» την ημιτελή έρευνα του πατέρα της σχετικά με την τύχη ενός πίνακα, του οποίου τα ίχνη χάνονται λίγο πριν από την εκτέλεση της γιαγιάς της, Λουίζ Λασκαράτου, την άνοιξη του 1944. Η Λουίζα γρήγορα συνειδητοποιεί ότι η ανεύρεση του πίνακα οδηγεί στην αποκάλυψη του ενόχου για τον θάνατο της γιαγιάς της.

Παίζουν: Μαριάννα Πουρέγκα (Λουίζ Χατζηλουκά-Λασκαράτου & Λουίζα Λασκαράτου), Προμηθέας Αλειφερόπουλος (Αλέξης Λασκαράτος), Αναστάσης Ροϊλός (Πέτρος), Δημήτρης Καπουράνης (Κωστής), Δημήτρης Αλεξανδρής (Νικηφόρος) και Ευγενία Δημητροπούλου (Δάφνη), Αινείας Τσαμάτης (Μάρκος), Μιχάλης Βαλάσογλου (Στρατής), Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου (Αγγέλα), Δημήτρης Μαύρος (Θανάσης), Αναστάσης Κολοβός (Γιάννης), Νικόλας Σταθόπουλος (Πάτρικ), Στέλλα Καζάζη (Θάλεια), Δημήτρης Μαγγίνας (Δημήτρης), Έρρικα Μπίγιου (Ιουλία), Τάσος Λέκκας (Στέλιος), Αλεξάνδρα Ταβουλάρη (Ίριδα), Nathan Thomas (William), Ian Robertson (Knowles), Δημήτρης Γαλανάκης (Άρης), Νίνα Έππα (Αλίκη), Κωνσταντίνος Τσεντούρος (κυρ Σωτήρης), Jannis Spengler (Φλάισλεν), Μαρία Κοντοδήμα (Φιλιώ)

Στον ρόλο του Πατρίκ Μακένζι ο Θανάσης Παπαγεωργίου.

Επίσης συμμετέχουν: Μιχάλης Μητρούσης (παππούς), Δημήτρης Πετρόπουλος (Τηλέμαχος).

Φιλική συμμετοχή: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (Σεβαστάκης), Άλκης Κούρκουλος (Σαββίδης).

«ΤΟ ΔΙΧΤΥ» – Β’ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025, στις 22:15

ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Κάθε Παρασκευή, στις 22:15

Η αστυνομική-κοινωνική σειρά που συνεχίζεται με τον δεύτερο κύκλο επεισοδίων, περιλαμβάνει έξι αυτοτελείς ιστορίες με επίκεντρο σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γρηγόρης Καραντινάκης, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Θοδωρής Αθερίδης, στενοί συνεργάτες και οι δύο του Μανούσου Μανουσάκη.

Πρωταγωνιστούν οι: Θοδωρής Αθερίδης, Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Φιόνα Γεωργιάδη, Κατερίνα Κρανίδη, Σπύρος Μαραγκουδάκης, με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη να αναλαμβάνει τον ρόλο του αστυνόμου Ανδρέα Καραλή.