Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026.
Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 9/2/2026
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
1 ώρα πριν
Στο φως διάλογοι του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων: Οι αναφορές στον «Πούτιν» και τον «Πρόεδρο» και οι παραγγελίες – «Έχει δύο καρούμπαλα εδώ»
2 ώρες πριν
Χίος: «Εάν είχαμε ακούσει κάτι, θα σταματούσαμε, δεν θέλαμε να σκοτωθούμε» κατέθεσαν οι επιζώντες – Τα αιτήματα των δικηγόρων του 31χρονου Μαροκινού
1 ώρα πριν
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του κοριτσιού με περιπολικό στο νοσοκομείο – Καρέ καρέ οι αγωνιώδεις στιγμές
2 ώρες πριν
Ποινή φυλάκισης 4 ετών με αναστολή στον ηθοποιό για βιασμό και απόπειρα βιασμού – Ξέσπασαν σε κλάματα οι καταγγέλλουσες
2 ώρες πριν
«Πυρετός» εργασιών στο πρώην «στρατηγείο» της ΝΔ στη Ρηγίλλης που μετατρέπεται σε έπαυλη – Δείτε φωτογραφίες
3 ώρες πριν
Τα 3 ζώδια που θα έχουν την τύχη στο πλευρό τους έως τις 15 Φεβρουαρίου – «Αφιερωθείτε στα όνειρά σας»
10 ώρες πριν
Η χρέωση στην κάρτα κατέστρεψε έναν γάμο – «Πίστευε πως έπεσε θύμα απάτης αλλά ανακάλυψε την απιστία του άνδρα της»
8 ώρες πριν
Γυναίκα έχασε 18 κιλά και έκοψε το αλκοόλ μετά τη διάγνωση με ΔΕΠΥ που της άλλαξε τη ζωή – «Ένιωθα εκτός τόπου και χρόνου»
5 λεπτά πριν
Απάντηση Βενιζέλου στην κυβέρνηση: Θέλει να διορθώσει το άρθρο 86, αφού πρώτα το καταστρατήγησε
11 λεπτά πριν
Γαλλία: Παραιτείται ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας – Τι σημαίνει η ξαφνική αποχώρηση και τα σενάρια για τον ορισμό διαδόχου του
17 λεπτά πριν
Ανδρουλάκης: Η γλώσσα μας ενώνει πολιτισμούς, μεταφέρει αξίες και εμπνέει τις επόμενες γενιές
22 λεπτά πριν